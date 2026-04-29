NBA
NBA - Sensations-Comeback? Weltmeister steht vor Rückkehr
Veröffentlicht:von Andreas Reiners
ran NBA Basketball
NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe
Videoclip • 01:35 Min
Isaac Bonga steht wohl vor der Rückkehr in die NBA. Er soll sich mit einem Top-Team einig sein, nur die Unterschrift fehlt noch.
Kommt es zu einem spektakulären NBA-Comeback?
Wie das serbische Sportnachrichtenportal "Meridian Sport" berichtet, soll der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga zurück in die beste Basketball-Liga der Welt wechseln. Demnach sollen die Detroit Pistons Interesse an der Verpflichtung des 26-Jährigen haben.
Aktuell steht der Welt- und Europameister noch bis 2027 bei Partizan Belgrad unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 875.000 Dollar könnte ihm das Comeback ermöglichen.
Mehr Videos
NBA-Playoffs: Pistons vor dem Aus
Bonga hatte bereits von 2019 bis 2022 in der NBA gespielt. Unter dem Strich waren es 143 Spiele für die Los Angeles Lakers, Washington Wizards und Toronto Raptors.
Wie es in dem Bericht heißt, soll er sich mit den Pistons mündlich auf einen Vertrag geeinigt haben. Der soll nach der Summer League in Las Vegas unterschrieben werden. Das wäre am 20. Juli.
Die Pistons waren in der regulären Saison in der Eastern Conference das beste Team. In den Playoffs spielen sie aktuell gegen die Orlando Magic und Bongas Nationalmannschafts-Kollegen Tristan da Silva sowie die Brüder Franz und Moritz Wagner. Aktuell liegen die Pistons allerdings 1:3 zurück, das vorzeitige Aus droht.
Mehr News
Basketball
NBA-Playoffs live - alle Informationen zu Spielplan, Terminen und TV-Übertragung
NBA
NBA-Playoffs: Knicks haben Matchball
Basketball
Erstes Geständnis im NBA-Glücksspielskandal!
NBA
Orlando vor Sensation - aber Sorgen um Wagner
NBA
Lakers vergeben ersten Playoff-Matchball
Basketball
NBA-Playoffs: Nächste Pleite für Schröder und Cleveland