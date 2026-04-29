NBA - Sensations-Comeback? Weltmeister steht vor Rückkehr

ran NBA Basketball NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Isaac Bonga steht wohl vor der Rückkehr in die NBA. Er soll sich mit einem Top-Team einig sein, nur die Unterschrift fehlt noch.

Kommt es zu einem spektakulären NBA-Comeback? Wie das serbische Sportnachrichtenportal "Meridian Sport" berichtet, soll der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga zurück in die beste Basketball-Liga der Welt wechseln. Demnach sollen die Detroit Pistons Interesse an der Verpflichtung des 26-Jährigen haben. Aktuell steht der Welt- und Europameister noch bis 2027 bei Partizan Belgrad unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 875.000 Dollar könnte ihm das Comeback ermöglichen.

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