NBA: Tumulte in Washington - Rekord für LeBron James

Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben ihre Siegesserie in der NBA in einem von Tumulten geprägten Spiel weiter ausgebaut.

Das Team um den deutschen Center holte beim 132:111 bei den Washington Wizards seinen elften Sieg in Serie. Überschattet wurde das Spiel jedoch von einem Handgemenge, an dessen Ende vier Spieler des Feldes verwiesen wurden.

Ende des zweiten Viertels war Oklahomas Jaylin Williams mit Gegenspieler Justin Champagnie aneinandergeraten. Es entwickelte sich eine Rudelbildung, die sich sogar auf die Tribüne verschob. Nach einer elfminütigen Unterbrechung wurden neben Williams und Champagnie auch Ajay Mitchell und Cason Wallace von den Thunder des Feldes verwiesen.

Auch mit drei Spielern weniger hatte der Meister mit Washington jedoch nur wenig Mühe. Superstar Shai Gilgeous-Alexander kam auf 40 Punkte, Hartenstein steuerte neun Zähler bei. Die Playoff-Teilnahme haben die Thunder, die weiter an der Tabellenspitze der Western Conference liegen, bereits sicher.

Auch die Los Angeles Lakers befinden sich diesbezüglich auf einem guten Weg. Die Kalifornier gewannen bei den Orlando Magic, die weiter ohne den verletzten Franz Wagner auskommen mussten, mit 105:104 und holten ihren neunten Sieg in Folge. Im Mittelpunkt stand einmal mehr LeBron James: Mit seinem 1612. Hauptrundenspiel in der NBA sicherte sich der Altstar die alleinige Bestmarke.