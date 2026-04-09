NBA: Wagners feiern nächsten Sieg mit den Orlando Magic - auch Schröder erfolgreich

Die deutschen Basketball-Stars Franz und Moritz Wagner feiern in der NBA mit den Orlando Magic ein Erfolgserlebnis und hoffen auf die Playoff-Teilnahme.

Der deutsche Basketballstar Franz Wagner hat mit den Orlando Magic den vierten Sieg in Serie gefeiert.

Die Franchise aus Florida gewann gegen die Minnesota Timberwolves 132:120 und schob sich im engen Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs der NBA auf den siebten Platz der Eastern Conference.

Franz Wagner, der zuletzt geschont worden war, kam in 22 Minuten Einsatzzeit auf 17 Punkte. Tristan da Silva steuerte zwölf Zähler bei, Moritz Wagner kam in sieben Minuten auf je vier Punkte und Rebounds. Bester Magic-Scorer war einmal mehr Paolo Banchero mit 20 Zählern, Desmond Bane kam auf 18.