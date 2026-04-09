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NBA: Wagners feiern nächsten Sieg mit den Orlando Magic - auch Schröder erfolgreich
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Videoclip • 01:15 Min
Die deutschen Basketball-Stars Franz und Moritz Wagner feiern in der NBA mit den Orlando Magic ein Erfolgserlebnis und hoffen auf die Playoff-Teilnahme.
Der deutsche Basketballstar Franz Wagner hat mit den Orlando Magic den vierten Sieg in Serie gefeiert.
Die Franchise aus Florida gewann gegen die Minnesota Timberwolves 132:120 und schob sich im engen Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs der NBA auf den siebten Platz der Eastern Conference.
Franz Wagner, der zuletzt geschont worden war, kam in 22 Minuten Einsatzzeit auf 17 Punkte. Tristan da Silva steuerte zwölf Zähler bei, Moritz Wagner kam in sieben Minuten auf je vier Punkte und Rebounds. Bester Magic-Scorer war einmal mehr Paolo Banchero mit 20 Zählern, Desmond Bane kam auf 18.
Schröders Cavaliers schon sicher in den Playoffs
Die Play-ins sind Orlando sicher, der Einzug in die Playoffs ist bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Regular-Season im Bereich des Möglichen. Die Toronto Raptors, die mit Rang sechs den letzten direkten Platz für die Post-Season belegen, haben wie die Magic 44 Siege auf dem Konto, aber eine Partie weniger absolviert.
Ihren Platz in den Playoffs bereits sicher haben die Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder. Der Nationalmannschaftskapitän kam beim 122:116 der Cavs gegen die Atlanta Hawks auf fünf Punkte, das Team hat nach dem vierten Erfolg hintereinander noch Chancen auf den dritten Platz im Osten. Dort rangieren die New York Knicks, die ebenfalls bei 51 Siegen stehen, aber noch ein Spiel in der Hinterhand haben.
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