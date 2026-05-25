Mick Schumacher zeigte sich nach seinem ersten Start beim Indy-500-Rennen überwältigt. Er schloss das Rennen als bester Neuling ab.

Auf dem legendären Oval in Indianapolis schlug sich Debütant Mick Schumacher achtbar - und war vom Flair nach turbulenten 500 Meilen restlos begeistert. "Es ist ein fantastisches Rennen", sagte der 27-Jährige, "ich verstehe jetzt, warum die Leute sagen, dies sei das größte Spektakel im Rennsport. Es ergibt absolut Sinn."

Bei seiner ersten Teilnahme an den Indy 500 fuhr Schumacher auf den 18. Rang, schloss das Rennen als bester Neuling ab. Doch es wäre mehr drin gewesen.

"Ich bin den Start sehr ruhig angegangen, vielleicht sogar ein bisschen zu ruhig – und so wurde ich schließlich links und rechts überholt", so Schumacher, aber es sei eben ein "so langes Rennen: Man muss einfach nur dabei bleiben – und genau das haben wir getan."

Er wolle "natürlich immer weiter vorne landen, aber wenn ich bedenke, wie viel passiert ist und von wo wir gestartet sind, können wir mit unserer aktuellen Position wirklich glücklich sein", sagte der Fahrer vom Team Letterman Lanigan Racing (RLL): "Ich habe Runde für Runde so viel dazugelernt."