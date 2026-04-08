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NBA: Der neue Dennis Schröder? DBB-Youngster Christian Anderson meldet sich zum Draft an

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:15 Min

Mit Christian Anderson steht ein weiterer deutscher Nationalspieler vor dem großen Sprung in die NBA. Nun hat sich der Point Guard für den diesjährigen Draft angemeldet.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Christian Anderson stellt die Weichen für seine NBA-Karriere.

Wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag hat der Deutsch-Amerikaner sich für den NBA Draft 2026 angemeldet. Das bestätigte Agent Aaron Mintz dem Portal "DraftExpress".

Anderson hat in der vergangenen College-Saison im Schnitt 38,4 Minuten pro Spiel für seine Texas Tech Red Raiders gespielt und dort seinen Durchbruch geschafft. Er wurde ins All-Big 12 First Team berufen und als Most Improved Player seiner Conference ausgezeichnet.

Im ESPN Big Board für den diesjährigen Draft belegt Anderson derzeit den 19. Platz. Unter allen Guards wird er dort aktuell auf Position 8 geführt. Er darf sich also sogar berechtigte Hoffnung darauf machen, in der ersten Runde ausgewählt zu werden.

Debüt für DBB-Team im vergangenen Jahr

Anderson wurde in Atlanta geboren und ist Sohn des einstigen Basketball-Bundesligaspielers Christian Anderson.

Im vergangenen Jahr feierte er sein Debüt im DBB-Team unter Trainer Alex Mumbru. Zuvor spielte er unter anderem für die deutsche U19-, U18- und U16-Auswahl.

Neben Texas Tech hatte Anderson auch Angebote von den deutschen Bundesligisten Alba Berlin, Rasta Vechta und den Wüzburg Baskets, entschied sich aber für einen Anlauf im College-Basketball.

Aktuell spielen mit Dennis Schröder, Maxi Kleber, Isaiah Hartenstein, Moritz und Franz Wagner, Tristan da Silva und Ariel Hukporti sieben Deutsche in der NBA.

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