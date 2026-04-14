Vor Heim-WM: Härtetest für DBB-Frauen gegen Spanien

Auf dem Weg zur Heim-WM in Berlin bekommen es die deutschen Basketballerinnen in der finalen Phase der Vorbereitung mit einem echten Topgegner zu tun.

In der heißen Phase ihrer Vorbereitung auf die Heim-WM in Berlin fordern die deutschen Basketballerinnen in einem Härtetest Spanien.

Das Länderspiel gegen den viermaligen Europameister findet am 15. August (19.00 Uhr) in Ludwigsburg statt. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.

"Deutschland gegen Spanien. Ein Klassiker", sagte Bundestrainer Olaf Lange zum Duell.

Der starke Gegner gehöre "zur Weltspitze" und sei "immer ein Kandidat für Medaillen bei Weltmeisterschaften und EuroBaskets. Intensiv, emotional, spektakulär. Genau der Gegner, den man vor einer Heim-WM braucht."