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Darts: Luke Littler will eigenes Gesicht als Marke schützen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
Darts-Weltmeister Luke Littler geht gegen Fake-Werbung und -Produkte vor. Er will nun sein Gesicht rechtlich schützen lassen.
Wie der englische "Guardian" berichtet, hat Luke Littler beim Intellectual Property Office (IPO), dem britischen Amt für geistiges Eigentum, beantragt, sein Gesicht und seine äußere Erscheinung als Marke eintragen zu lassen.
Damit wolle der 19-Jährige die ungenehmigte Verwendung seines Gesichts für gefälschte oder irreführende Produkte oder Werbung verhindern.
So wolle Littler auch gegen unautorisierte Merchandising-Artikel vorgehen, die sein Bild verwenden, ohne dass er daran beteiligt ist.
Aktuell prüfe das IPO den Antrag noch. Autorisiert prangt das Gesicht des zweimaligen Weltmeisters bereits auf Dartsscheiben, Videospielen und Snacks. Sein Spitzname "The Nuke" ist außerdem in den USA bereits als Marke geschützt.
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