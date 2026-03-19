Darts: Vize-Weltmeister Gian van Veen landet im Krankenhaus

Gian van Veen muss sein Premier-League-Duell mit Michael van Gerwen wegen einer akuten Erkrankung absagen. Das hat auch Auswirkungen für MvG.

Die PDC verkündete am Donnerstagmittag, dass Gian van Veen sein angedachtes Premier-League-Match gegen seinen niederländischen Landsmann Michael van Gerwen in Dublin nicht spielen können wird.

Bei dem 24-Jährigen, der sich im Finale der PDC-WM im Januar Superstar Luke Littler geschlagen geben musste, wurden Nierensteine diagnostiziert. Der Darts-Star wird derzeit in einem Krankenhaus in seiner Heimat behandelt.

Van Veen meldete sich selbst zeitgleich bei Instagram zu Wort. "Leider kann ich heute Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Dublin zur siebten Runde der Premier League reisen. Das ist nicht die Nachricht, die ich eigentlich verfassen wollte. Bis zum allerletzten Moment war es mein größtes Ziel, heute Abend auf diese Bühne zu treten, aber manchmal liegen die Dinge einfach nicht in der eigenen Hand", schrieb er.

Der Darts-Profi ging dann noch ins Detail, was seine Erkrankung angeht. "Die Schmerzen begannen am Sonntagmorgen und wurden deutlich stärker, als ich nach meiner Rückkehr aus Göttingen zuhause ankam. Ich bin seit gestern Morgen im Krankenhaus und hoffe, noch heute oder morgen nach Hause zurückkehren zu können", erklärte er.