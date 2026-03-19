Darts Premier League
Darts: Vize-Weltmeister Gian van Veen landet im Krankenhaus
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
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Videoclip • 01:01 Min
Gian van Veen muss sein Premier-League-Duell mit Michael van Gerwen wegen einer akuten Erkrankung absagen. Das hat auch Auswirkungen für MvG.
Die PDC verkündete am Donnerstagmittag, dass Gian van Veen sein angedachtes Premier-League-Match gegen seinen niederländischen Landsmann Michael van Gerwen in Dublin nicht spielen können wird.
Bei dem 24-Jährigen, der sich im Finale der PDC-WM im Januar Superstar Luke Littler geschlagen geben musste, wurden Nierensteine diagnostiziert. Der Darts-Star wird derzeit in einem Krankenhaus in seiner Heimat behandelt.
Van Veen meldete sich selbst zeitgleich bei Instagram zu Wort. "Leider kann ich heute Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Dublin zur siebten Runde der Premier League reisen. Das ist nicht die Nachricht, die ich eigentlich verfassen wollte. Bis zum allerletzten Moment war es mein größtes Ziel, heute Abend auf diese Bühne zu treten, aber manchmal liegen die Dinge einfach nicht in der eigenen Hand", schrieb er.
Der Darts-Profi ging dann noch ins Detail, was seine Erkrankung angeht. "Die Schmerzen begannen am Sonntagmorgen und wurden deutlich stärker, als ich nach meiner Rückkehr aus Göttingen zuhause ankam. Ich bin seit gestern Morgen im Krankenhaus und hoffe, noch heute oder morgen nach Hause zurückkehren zu können", erklärte er.
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Wegen van-Veen-Absage: Michael van Gerwen erhält ein Freilos
Der Vizeweltmeister entschuldigte sich bei seinen irischen Fans. "Es tut mir wirklich leid. Ihr gehört zu den Fans, auf die ich mich am meisten freue, und es schmerzt mich aufrichtig, dass ich euch verpasse. Ich hoffe, wir bekommen bald eine neue Chance, denn dann werde ich auf jeden Fall dabei sein", versprach er.
Michael van Gerwen, der am Donnerstag in Dublin eigentlich gegen van Veen hätte spielen sollen, erhält ein Freilos und steht somit direkt im Halbfinale.
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