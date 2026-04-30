Bald verfügbar Heute, 20:00 Uhr • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Die Premier League Darts 2026 läuft auf Hochtouren. Das Turnier gilt als zweitwichtigstes der PDC. ran hat alle Informationen zum Wettbewerb.

Premier League Darts heute live: Der 13. Spieltag aus Aberdeen Am Donnerstag, dem 30. April 2026, findet der 13. Spieltag der Premier League Darts in Aberdeen statt. Das sind die Spiele:

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Seit wann läuft die Darts Premier League? Die Terminierung der Spieltage Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen, seitdem finden wöchentlich die Spieltage statt. Die beiden Halbfinals sowie das Finale werden am 28. Mai in London ausgetragen.

Wie ist der Modus der Darts Premier League? Pro Spieltag wird ein "Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren "Mini-Turnier" - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Zudem darf sich der Tagessieger über ein Extra-Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund freuen.

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Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg? In der Premier League Darts wird das Format "Best of 11 Legs" gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (28. Mai) ändert sich die Distanz auf "Best of 19 Legs" (Halbfinale) und "Best of 21 Legs" (Finale).

Wann fand die Darts Premier League 2026 in Deutschland statt? Die Premier League hat am 26. März Halt in Deutschland gemacht. In Berlin (Uber Arena) fand der 8. Spieltag statt, den Luke Littler im Finale mit 6:4 gegen Michael van Gerwen gewinnen konnte.

Wer überträgt die Spieltage der Darts Premier League? Die Premier League Darts wird im Free-TV auf "Sport 1" zu sehen sein. Per Livestream können die Übertragungen auch auf Joyn verfolgt werden. Der Streamingdienst "DAZN" überträgt ebenfalls alle Spiele des Wettbewerbs. Für "DAZN" ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Darts heute live: Wann und wo wird in der Premier League gespielt? 1. Spieltag: Newcastle (England) - Michael van Gerwen

2. Spieltag: Antwerpen (Belgien) - Gerwyn Price

3. Spieltag: Glasgow (Schottland) - Jonny Clayton

4. Spieltag: Belfast (Nordirland) - Stephen Bunting

5. Spieltag: Cardiff (Wales) - Luke Littler

6. Spieltag: Nottingham (England) - Jonny Clayton

7. Spieltag: Dublin (Irland) - Luke Littler

8. Spieltag: Berlin (Deutschland) - Luke Littler

9. Spieltag: Manchester (England) - Gerwyn Price

10. Spieltag: Brighton (England) - Jonny Clayton

11. Spieltag: Rotterdam (Niederlande) - Jonny Clayton

12. Spieltag: Liverpool (England) - Luke Littler

13. Spieltag: Aberdeen (Schottland)

14. Spieltag: Leeds (England)

15. Spieltag: Birmingham (England)

16. Spieltag: Sheffield (England)

Halbfinale und Finale: London (England)

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