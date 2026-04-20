Entscheidung in der DEL: Die Eisbären Berlin ziehen als zweites Team in die Finalserie ein und können vom Titelhattrick träumen.

Die Eisbären Berlin können in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach ihrem Einzug in die Endspielserie gegen die Adler Mannheim weiter vom Titelhattrick träumen.

Der Hauptstadtklub machte in der Best-of-seven-Serie des Halbfinales gegen die Kölner Haie seinen 4:2-Gesamtsieg im sechsten Playoff-Duell beim Vorrundensieger durch ein 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) perfekt. Im ersten von maximal sieben Finals muss Berlin am Freitag in Mannheim antreten.

"Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte Berlins überragender Torhüter Jonas Stettmer am "MagentaSport"-Mikrofon, "wir waren in den entscheidenden Kleinigkeiten besser, haben defensiv kompakter gestanden und in den richtigen Momenten die Tore gemacht."