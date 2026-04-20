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Träume vom Titelhattrick: Eisbären Berlin machen DEL-Finale komplett

Veröffentlicht:

von SID

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DEL-Playoffs: Völlig verrückter Siegtreffer - Schütz schmunzelt über Kunststück

Videoclip • 01:30 Min

Entscheidung in der DEL: Die Eisbären Berlin ziehen als zweites Team in die Finalserie ein und können vom Titelhattrick träumen.

Die Eisbären Berlin können in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach ihrem Einzug in die Endspielserie gegen die Adler Mannheim weiter vom Titelhattrick träumen.

Der Hauptstadtklub machte in der Best-of-seven-Serie des Halbfinales gegen die Kölner Haie seinen 4:2-Gesamtsieg im sechsten Playoff-Duell beim Vorrundensieger durch ein 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) perfekt. Im ersten von maximal sieben Finals muss Berlin am Freitag in Mannheim antreten.

"Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte Berlins überragender Torhüter Jonas Stettmer am "MagentaSport"-Mikrofon, "wir waren in den entscheidenden Kleinigkeiten besser, haben defensiv kompakter gestanden und in den richtigen Momenten die Tore gemacht."

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Eisbären blicken auf "harte" Duelle gegen Mannheim

Der Schlussmann blickte schon auf die kommenden Duelle mit Mannheim: "Das wird unfassbar hart und wahrscheinlich eine lange Serie. Aber mit uns wird zu rechnen sein."

Berlins Sieg besiegelten Treffer von Jonas Müller (7.), des Ex-Kölners Frederik Tiffels (9.) sowie von Yannick Veilleux (59.) und Markus Vikingstad (60.) jeweils ins leere Tor der Hausherren. Den Kölnern reichte ein Tor von Parker Tuomie (16.) nicht zum dritten Ausgleich in der Neuauflage der Vorjahresendspiele.

Die Vergabe des Titels kann frühestens in Endspiel vier am 30. April erfolgen. Spätestens nach Spiel sieben am 7. Mai steht der diesjährige Meister fest.

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