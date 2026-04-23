Eishockey
Erster erfolgreicher WM-Test: DEB-Team schlägt die Slowakei
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:08 Min
In der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft gelingt dem DEB-Teams erstmals ein Erfolg.
Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist der erste Erfolg der WM-Vorbereitung gelungen.
Gegen den Olympia-Vierten Slowakei gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Kaufbeuren mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) - in Abwesenheit der meisten Stammspieler, die noch in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) oder in der nordamerikanischen NHL beschäftigt sind.
Die Slowaken, an denen Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war, gingen durch Martin Fasko-Rudas (6.) in Führung. Nach der ersten Pause steigerte sich das deutsche Team deutlich: Elis Hede (21.) mit seinem ersten Länderspieltor und Nino Kinder (29.) drehten das Spiel im zweiten Drittel. Daniel Fischbuch (45.) legte im Schlussabschnitt nach.
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DEB-Team am Samstag erneut gegen die Slowakei
In der zweiten Phase der Vorbereitung auf die Titelkämpfe in der Schweiz trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstag in Augsburg erneut auf die Slowakei.
Zum Auftakt der Vorbereitung hatte das DEB-Team 3:5 und 1:4 gegen den 13-maligen Weltmeister Tschechien verloren, einzig der Schwenninger Angreifer Alexander Karachun stieß nun neu zum Kader.
Nach den Spielen gegen die Slowaken folgen Duelle mit Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie mit Olympiasieger USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.
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