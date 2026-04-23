Erster erfolgreicher WM-Test: DEB-Team schlägt die Slowakei

In der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft gelingt dem DEB-Teams erstmals ein Erfolg.

Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist der erste Erfolg der WM-Vorbereitung gelungen.

Gegen den Olympia-Vierten Slowakei gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Kaufbeuren mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) - in Abwesenheit der meisten Stammspieler, die noch in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) oder in der nordamerikanischen NHL beschäftigt sind.

Die Slowaken, an denen Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war, gingen durch Martin Fasko-Rudas (6.) in Führung. Nach der ersten Pause steigerte sich das deutsche Team deutlich: Elis Hede (21.) mit seinem ersten Länderspieltor und Nino Kinder (29.) drehten das Spiel im zweiten Drittel. Daniel Fischbuch (45.) legte im Schlussabschnitt nach.