Nach acht Jahren kehrt Nationalspieler Dominik Kahun in die DEL zu Red Bull München zurück.

Nationalspieler Dominik Kahun kehrt nach acht Jahren in der NHL und der Schweiz in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu Red Bull München zurück.

Der Silbermedaillengewinner von Olympia 2018 und der WM 2023 hatte seinen Vertrag beim Schweizer Erstligisten HC Lausanne vorzeitig aufgelöst.

"Es fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an. Es ist der perfekte Zeitpunkt für mich und meine Familie, hier Wurzeln zu schlagen", sagte der 30-Jährige, der mit der DEB-Auswahl bei seiner neunten WM nach der Vorrunde ausgeschieden war.

Kahun hatte im vergangenen Sommer seine Lebensgefährtin Antonia geheiratet, im August erwartet das Paar das erste Kind.