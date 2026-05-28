Eishockey-Nationalspieler Sinn wechselt in die NHL

Nachdem bereits bekannt war, dass Eishockey-Nationalspieler Phillip Sinn den EHC Red Bull München verlassen würde, steht der neue Verein jetzt fest.

Das teilte die aufstrebende Franchise aus Kalifornien am Donnerstag mit. Zuvor hatten die Münchner verkündet, der 22-jährige Sinn habe ein entsprechendes Angebot angenommen. Einen Klub nannten die Bayern aber nicht.

NHL: "Traum geht in Erfüllung" - Sinn wechselt zu San Jose Sharks

Bei den Sharks, bei denen unter anderem das kanadische Toptalent Macklin Celebrini spielt, erhält Sinn einen Einstiegsvertrag über zwei Jahre. San Jose befindet sich nach schwachen letzten Jahren noch im Umbau, verpasste die Playoffs in der vergangenen Hauptrunde aber nur knapp. Mitbesitzer des Klubs ist der Deutsche Hasso Plattner, der das IT-Unternehmen SAP mitbegründet hat.

"Phillip ist ein junger Verteidiger, der bereits Erfahrung im Eishockey auf hohem Niveau gesammelt und bei internationalen Turnieren gegen einige der besten Spieler der Welt gespielt hat", sagte General Manager Mike Grier: "Wir freuen uns, ihn in unserer Organisation zu haben, während er sich weiterentwickelt."

In der vergangenen Saison hatte Sinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 46 Spiele für die Münchner absolviert, bei der WM in der Schweiz kam er zu fünf Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft.

Für Sinn gehe mit dem Wechsel nach Nordamerika "ein Traum in Erfüllung und wir sind stolz, Phillip auf dem Weg zu diesem Traum über die Red Bull Eishockey Akademie, Red Bull Salzburg und Red Bull München begleitet und gefördert zu haben", sagte Christian Winkler, Managing Director Sports beim EHC. Sinn war im Sommer 2025 nach München gewechselt, zuvor hatte er beim EC Red Bull Salzburg gespielt.

"Dieser Traum, der sich für mich jetzt ermöglicht, wäre ohne die jahrelange Unterstützung der Red Bull Eishockey Organisation nicht in Erfüllung gegangen", sagte Sinn: "Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat."

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