NHL-Legende Claude Lemieux verstirbt im Alter von 60 Jahren

ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: Üble Checks! Schweiz und Schweden teilen aus Videoclip • 04:10 Min Link kopieren Teilen

Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren verstorben. In seiner Karriere gewann er viermal die Meisterschaft.

Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist tot. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger starb im Alter von 60 Jahren, wie die nordamerikanische Eishockey-Profiliga am Donnerstagabend mitteilte. Nach Angaben der Polizei von Palm Beach County (Florida) nahm sich Lemieux mutmasslich das Leben. Eishockey-Nationalspieler Sinn wechselt in die NHL

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