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Kanadas Titeltraum in der NHL geplatzt: Carolina stürmt ins Finale

Veröffentlicht:

von SID

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Eishockey WM: Roger Federer überrascht Schweizer Team vor Viertelfinale

Videoclip • 01:15 Min

In der besten Eishockey-Liga der Welt steht das Finale fest - und wieder gibt es eine Enttäuschung für das Mutterland des Sports.

Das Eishockey-Mutterland Kanada muss weiter auf den ersten Gewinn des Stanley Cups seit 1993 warten. Rekordmeister Montreal Canadiens verlor im fünften Halbfinal-Spiel der NHL bei den Carolina Hurricanes 1:6 und damit die Best-of-seven-Serie 1:4.

Carolina spielt nun gegen die Vegas Golden Knights um den Titel. Vegas hatte seine Serie gegen Colorado Avalanche 4:0 gewonnen.

Die Canadiens hatten 1993 als bislang letztes kanadisches Teams den Stanley Cup gewonnen - damals war es der achte Titel für Kanada binnen zehn Jahren nach den Edmonton Oilers (1984, 1985, 1987, 1988, 1990), Montreal (1986) und den Calgary Flames (1989).

Seitdem gab es acht Final-Niederlagen, zuletzt 2024 und 2025 für die Oilers mit dem deutschen Star Leon Draisaitl.

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Carolina fordert Golden Knights im Finale

Carolina hat auf dem Weg in die erste Final-Serie seit dem bislang einzigen Titel 2006 nur ein Playoff-Spiel verloren - nach "Sweeps" gegen Ottawa und Philadelphia starteten die "Canes" gegen Montreal mit einem 2:6.

Vor allem in den Spielen vier (4:0) und fünf war das Team von Headcoach Rod Brind'Amour deutlich überlegen - Brind'Amour hatte vor 20 Jahren als Spieler den Titel mit den Hurricanes gewonnen.

Beim entscheidenden Sieg gegen Montreal glänzten bei den Gastgebern die Stürmer Taylor Hall und Logan Stankoven mit jeweils einem Tor und zwei Vorlagen.

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