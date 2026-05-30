In der besten Eishockey-Liga der Welt steht das Finale fest - und wieder gibt es eine Enttäuschung für das Mutterland des Sports.

Das Eishockey-Mutterland Kanada muss weiter auf den ersten Gewinn des Stanley Cups seit 1993 warten. Rekordmeister Montreal Canadiens verlor im fünften Halbfinal-Spiel der NHL bei den Carolina Hurricanes 1:6 und damit die Best-of-seven-Serie 1:4.

Carolina spielt nun gegen die Vegas Golden Knights um den Titel. Vegas hatte seine Serie gegen Colorado Avalanche 4:0 gewonnen.

Die Canadiens hatten 1993 als bislang letztes kanadisches Teams den Stanley Cup gewonnen - damals war es der achte Titel für Kanada binnen zehn Jahren nach den Edmonton Oilers (1984, 1985, 1987, 1988, 1990), Montreal (1986) und den Calgary Flames (1989).

Seitdem gab es acht Final-Niederlagen, zuletzt 2024 und 2025 für die Oilers mit dem deutschen Star Leon Draisaitl.