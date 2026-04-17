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NHL: Josh Samanski trifft bei Oilers-Sieg - Playoff-Gegner steht fest
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:08 Min
Es geht wohl auch ohne Leon Draisaitl: Die Edmonton Oilers gewannen zum Hauptrundenabschluss mit 6:1 eindeutig gegen die Vancouver Canucks.
Der deutsche Eishockeyprofi Joshua Samanski hat mit seinem zweiten NHL-Treffer der Karriere zu einem erfolgreichen Hauptrundenabschluss der Edmonton Oilers beigetragen.
Die Kanadier besiegten in der nordamerikanischen Eishockeyliga die Vancouver Canucks mit 6:1, Samanski erzielte dabei nach knapp zwei gespielten Minuten das Führungstor. Für die Playoffs waren die Oilers, die noch auf den nach seiner Verletzung wieder ins Training zurückgekehrten deutschen Star Leon Draisaitl verzichteten, bereits zuvor qualifziert.
Der Stanley-Cup-Finalist der beiden vergangenen Jahre schloss die Hauprunde auf Rang fünf der Western Conference ab, in den Playoffs geht es nun zunächst gegen die Anaheim Ducks.
Utah Mammoths können sich nicht behaupten
In der entscheidenden Saisonphase vertreten ist auch der deutsche Nationalspieler John-Jason Peterka mit den Utah Mammoth. Im letzten Hauptrundenauftritt setze es allerdings eine 3:5-Pleite gegen die St. Loius Blues.
Utah hatte die Partie zunächst offen gestaltet - Peterka gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, im zweiten Drittel ging Utah gar in Führung. Zum Sieg reichte es dennoch nicht, die Hautrunde beendet Utah damit als Sechster im Westen. In den Playoffs trifft das Team nun auf die Vegas Golden Knights.
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