NHL: Josh Samanski trifft bei Oilers-Sieg - Playoff-Gegner steht fest

Es geht wohl auch ohne Leon Draisaitl: Die Edmonton Oilers gewannen zum Hauptrundenabschluss mit 6:1 eindeutig gegen die Vancouver Canucks.

Der deutsche Eishockeyprofi Joshua Samanski hat mit seinem zweiten NHL-Treffer der Karriere zu einem erfolgreichen Hauptrundenabschluss der Edmonton Oilers beigetragen.

Die Kanadier besiegten in der nordamerikanischen Eishockeyliga die Vancouver Canucks mit 6:1, Samanski erzielte dabei nach knapp zwei gespielten Minuten das Führungstor. Für die Playoffs waren die Oilers, die noch auf den nach seiner Verletzung wieder ins Training zurückgekehrten deutschen Star Leon Draisaitl verzichteten, bereits zuvor qualifziert.

Der Stanley-Cup-Finalist der beiden vergangenen Jahre schloss die Hauprunde auf Rang fünf der Western Conference ab, in den Playoffs geht es nun zunächst gegen die Anaheim Ducks.