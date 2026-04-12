NHL: Edmonton Oilers für Playoffs qualifiziert - auch Marco Sturm und Tim Stützle jubeln

Deutschland mit NHL-Stars zu kritisch? "Warum tu ich mir das an"

Die Oilers verlieren ohne den verletzten Leon Draisaitl, schaffen aber trotzdem den Sprung in die Playoffs. Cheftrainer Marco Sturm führt die Boston Bruins direkt in seiner Premierensaison in die Playoffs.

Auch ohne den verletzten deutschen Superstar Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers zum siebten Mal hintereinander in die Playoffs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eingezogen - und können nun das dritte Stanley-Cup-Finale in Folge anvisieren.

Zwar verlor das Team mit Draisaitls deutschem Teamkollegen Joshua Samanski in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit 0:1 gegen die Los Angeles Kings, dennoch ist dem Zweitplatzierten der Pacific Division das Ticket nun nicht mehr zu nehmen.

Ebenfalls in die Playoffs geschafft haben es die Boston Bruins um Chefcoach Marco Sturm und die Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle.

Beide profitierten von der Niederlage der Detroit Red Wings, dem Team von Stützles Nationalmannschaftskollegen Moritz Seider, das sich gegen die New Jersey Devils 3:5 geschlagen geben mussten.