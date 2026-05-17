Eishockey-WM heute live: Das ist der deutsche Kader - vier NHL-Spieler sind mit an Bord

Nach der kurzfristigen Zusage von Lukas Reichel nimmt Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis diesen Kader mit zur Weltmeisterschaft in die Schweiz.

Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. In Gruppe A trifft das DEB-Team dabei auf Finnland, Großbritannien, Lettland, Österreich, die Schweiz, Ungarn und Titelfavorit USA.

Bundestrainer Harold Kreis erhält nur gut 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen den Olympiadritten Finnland (Fr. ab 15:45 live auf ProSieben und Joyn) noch eine Last-Minute-Verstärkung. Lukas Reichel von den Boston Bruins stößt zum DEB-Kader und ist bereits am Spielort in Zürich eingetroffen.

Damit stehen nun vier NHL-Profis im deutschen Aufgebot. Für Reichel muss Dominik Bokk von den Kölner Haien weichen.

"Nach dem Spiel gegen die USA haben wir nochmal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben", sagte Kreis. Sportvorstand Christian Künast sprach von "keiner leichten Entscheidung".