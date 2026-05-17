Eishockey-WM heute live: Deutschland - Lettland im kostenlosen Livestream und im Free-TV

Am 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im ersten Spiel trifft Deutschland auf Finnland. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machen Hoffnung.

Nach der Auftakt-Niederlage gegen Finnland steht das DEB-Team gegen Gegen Lettland (ab 20 Uhr live auf ProSieben und Joyn) schon mächtig unter Druck. Vor der WM waren die letzten Eindrücke doch durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

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