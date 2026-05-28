Eishockey-WM - Revanche geglückt: Kanada wirft USA raus

Kanada hat gegen Erzrivale USA eine kleine Revanche gefeiert und den Titelverteidiger bei der Eishockey-WM in der Schweiz im Viertelfinale ausgeschaltet. Der Rekordchampion um die Superstars Sidney Crosby und Macklin Celebrini siegte in der Wiederauflage des Olympia-Finals von Mailand mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Der 19 Jahre alte Celebrini (19.), Dylan Holloway (30.), Connor Brown (59.) und Crosby (59.) trafen für die Kanadier, die im Endspiel der Winterspiele vor 95 Tagen gegen das US-Team dramatisch mit 1:2 nach Verlängerung verloren hatten. In Fribourg stand in Matthew Tkachuk nur ein Goldmedaillengewinner auf dem Eis, während die Ahornblätter auf einige NHL-Topspieler wie Crosby und Celebrini zählen konnten.

Die US-Amerikaner verpassen damit die erfolgreiche Titelverteidigung. Der ersatzgeschwächte Weltmeister hatte bereits in der Vorrunde große Probleme und die Gruppe A knapp vor Deutschland auf Platz vier abgeschlossen, wodurch es bereits früh im Turnier zum Duell der Erzrivalen kam.

Im zweiten Viertelfinale setzte sich Finnland mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) gegen Tschechien durch. Sakari Manninen (8.), Anton Lundell (15.), Konsta Helenius (22.) und Lenni Hameenaho (56.) trafen für den Olympia-Dritten, Filip Hronek (31.) für den Weltmeister von 2024.

Am Abend (20.20 Uhr) stehen sich der makellose Gastgeber Schweiz und Schweden gegenüber. Dazu kommt es zum Duell der Überraschungsteams: Norwegen trifft auf Lettland.