ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Kahun scherzt! So wenig Eishockey-Ahnung hat seine Frau Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Die Eishockey-WM 2026 steht an (ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn), Deutschland bekommt es zum Auftakt mit Finnland zu tun. ran-Moderator Matthias Killing spricht vor dem Turnierstart unter anderem über die Chancen des DEB-Teams bei der Endrunde in der Schweiz.

Neues Turnier, neuer Anlauf für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Los geht's mit vier Krachern in sechs Tagen bei "ran Eishockey live: WM 2026": Finnland, Lettland, Schweiz, USA. Das erste Spiel gegen die Finnen steigt am Freitag, 15. Mai 2026, ab 15:45 Uhr. ProSieben und Joyn übertragen alle Spiele der Nationalmannschaft und das komplette Finalwochenende live aus der Swiss Life Arena in Zürich. Eishockey-WM 2026: Finnland - Deutschland im Ticker, Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream Matthias Killing moderiert die WM aus dem ran-Studio in der Halle in der Schweiz. Im Interview ist er davon überzeugt, dass die deutsche Mannschaft das Halbfinale erreicht, und baut auf die Meister-Mentalität der Eisbären.

ran: Lieber Matthias Killing, das ist Deine dritte Eishockey-WM für ran. Was ist die besondere Magie vor Ort? Matthias Killing: "Live im Stadion dabei zu sein, hat immer eine besondere Magie, egal, ob beim Fußball, Handball, Basketball oder eben beim Eishockey. Und eine WM ist immer noch mal etwas Besonderes. Viele Nationen und Fans treffen aufeinander: "Die Welt zu Gast in der Schweiz", kann man in diesem Jahr sagen. Da werde ich auch wieder zum Fan.“ ran: Auf was freust Du Dich besonders? Killing: "Ich freue mich natürlich, auf die deutsche Mannschaft, die Spieler, die Betreuer, den Pressestab und das Team zu begleiten - natürlich mit der nötigen Distanz. Das macht immer großen Spaß mit denen. Ich freue mich auf unser Team, die ran-Mannschaft. Und auf geile Spiele!“ ran: Wie verbringt ihr als Team die gemeinsame Zeit? Killing: "Das Redaktionsteam ist ein eingeschworener Haufen. Wir verstehen uns alle und treffen uns auch außerhalb der Übertragungen oder gehen gemeinsam essen. Mit Stefan Ustorf, Jan Lüdeke und Franz Büchner sind drei neue Kollegen im WM-Team dabei, auf die wir uns schon sehr freuen. Das wird gut. Ich sag mal so, wir haben nie ein Langeweile-Problem."

- Anzeige -

- Anzeige -

ran: Uwe Krupp ist der Experte an Deiner Seite. Wofür schätzt Du ihn? Killing: "Wir kennen uns schon lange und sind ein eingespieltes Team mittlerweile. Das Wichtigste ist, dass man sich gut versteht, und das tun wir. Uwe hat eine wunderbare Art, Eishockey zu erklären. Er ist ein Weltstar und dabei unglaublich bodenständig. Oder anders: ein bodenständiger Weltstar." ran: Die Kölner Haie waren die Überflieger der Saison, aber am Ende haben sich die Eisbären Berlin den Meistertitel gesichert. Wie viel Eisbären-Mentalität braucht die Nationalmannschaft bei der WM? Killing: "Die deutsche Mannschaft braucht genau diese Mentalität. Wenn keiner an dich glaubt: zuschlagen. Und ich hoffe, dass die Eisbären-Spieler, die dazukommen, den Schwung in Richtung Nationalmannschaft mitnehmen. Harold Kreis wird eine gute Mannschaft zusammenstellen, und es geht - wenn du als Deutschland ins Viertelfinale willst und darüber hinaus - nur über Mentalität. Immer."

ran: Welche Spiele sind für Dich die entscheidenden? Killing: "Deutschland gegen Österreich. Dieses Nachbarschaftsduell wird superspannend. Die Österreicher musst du schlagen, wenn du weiterkommen willst. Die haben aber in den letzten Jahren aufgeholt. Die beiden entscheidenden Spiele in dieser Gruppe sind für mich Lettland und Österreich, vor denen habe ich echt Respekt. Andererseits: Wir können alle schlagen. Wenn du gegen Ungarn verlierst, kannst du gleich die Koffer packen." ran: Welche Mannschaft wird die Überraschung des Turniers? Killing: "Die Deutschen. Weil wir ins Halbfinale kommen und damit die Welt überraschen. Das hoffe ich. Da spricht mein schwarz-rot-goldenes Herz. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Österreicher überraschen." ran: Wer wird Weltmeister? Killing: "Man würde nie viel Geld gewinnen, wenn man im Eishockey auf Kanada als Weltmeister setzt. Aber die Kanadier haben einen 'Hals bis Meppen', dass sie das Olympia-Finale verloren haben - und wie sie das verloren haben. Die kommen mit einer gehörigen Portion Wut. Ich glaube an Kanada.“

- Anzeige -

- Anzeige -