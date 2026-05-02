Fußball
2. Bundesliga - FC Schalke 04: Die Stimmen zum Aufstieg - Timo Becker: "Mir bedeutet das alles"
Veröffentlicht:von ran.de
2. Bundesliga
Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit"
Videoclip • 02:04 Min
Durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Düsseldorf hat der FC Schalke 04 schon am 32. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. ran zeigt die Stimmen zum S04-Aufstieg.
Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga!
Am Samstagabend haben die Gelsenkirchener durch einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf die Rückkehr ins Oberhaus schon am 32. Spieltag perfekt gemacht.
FC Schalke 04: Beeindruckende Bilder aus Gelsenkirchen - Fanmarsch vor Aufstiegs-Matchball gegen Düsseldorf
Den goldenen Treffer zum Wiederaufstieg nach drei Jahren in der 2. Bundesliga erzielte Kapitän Kenan Karaman im Duell mit den Düsseldorfern bereits in der 15. Minute.
Dem Routinier fehlten hinterher fast die Worte aufgrund der enormen Emotionen. ran zeigt die Stimmen zum Schalker Bundesliga-Aufstieg. (Quellen: Sky, Nitro)
Kenan Karaman (FC Schalke 04): "Ich finde gerade nicht die richtigen Worte. Der ganze Verein, die ganze Stadt hat auf diesen Moment gewartet. Wir haben schwere Jahre hinter uns. Es ist einfach unbeschreiblich, dass wir das geschafft haben. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein, auf die Mannschaft. Wir haben uns das alle absolut verdient. Dass ich das Tor mache, passt zu meiner Geschichte mit Schalke. Ich trage dieses Trikot wirklich mit Leidenschaft und Stolz. Ich bin überglücklich über das Tor und den Aufstieg heute."
Edin Dzeko (FC Schalke 04): "Es fühlt sich gut an, aufzusteigen. Alle waren bereit dafür, wir wollten diesen Sieg und mit unseren Fans feiern. Mal gucken, was heute Abend noch passiert, aber wir sind durch, das ist wichtig. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Entscheidung im Januar getroffen habe, hierher zu kommen."
Loris Karius (FC Schalke 04): "Es war eine intensive Saison, wir hatten auch immer wieder viele Rückschläge. Aber wir haben alles zusammen durchgestanden und man sieht, dass da eine besondere Einheit entstanden ist. Es macht richtig Spaß, jeden Tag zum Training zu fahren und zu den Spielen. Es ist heute etwas ganz Besonderes für mich persönlich. Sportlich ordne ich den Aufstieg für mich persönlich ganz oben ein. Das ist zwar keine Champions League oder ein Pokalfinale im Wembley, aber was wir erreicht haben, ist unfassbar. Vor der Saison waren wir ja gefühlt Abstiegskandidat. Daher steht der Aufstieg für mich ganz oben und ich werde den Tag nie vergessen."
Musli "glücklich und sehr dankbar" für Saison
Timo Becker (FC Schalke 04): "Ich bin emotional verbunden mit dem Verein. Für mich gibt es nichts Größeres, als den Verein dorthin zu führen, wo er hingehört. Mir bedeutet das alles, ich habe den Verein von klein auf im Herzen getragen. Wir haben uns über die Saison riesig entwickelt und jetzt können wir einfach nur feiern. Ich werde auf jeden Fall die Arena abreißen. Heute hat man gehört, wo Schalke hingehört, und das ist einfach die 1. Liga."
Mertcan Ayhan (FC Schalke 04): "Jetzt ist es etwas schwer zu realisieren für mich. Wir haben in unserer Jugend die ganze Zeit von so etwas geträumt. 2022 beim Aufstieg war ich noch als Balljunge hier. Schon beim Aufwärmen hatte ich heute Gänsehaut."
Miron Muslic (Trainer FC Schalke 04): "Ich bin glücklich und sehr dankbar, dass wir Schalke in dieser Saison etwas gegeben haben, was verloren war. Es bedeutet so viel für uns, aber es bedeutet noch mehr für Schalke, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Ich habe vom ersten Tag an das Gefühl gehabt, dass ich hier so angenommen werde, wie ich bin. Deshalb fühle ich mich hier so wohl in der Region."
Olaf Thon (Ikone FC Schalke 04): "Im Moment geht im positiven Sinne alles drunter und drüber. Nach diesen harten Jahren so eine Saison zu sehen, großes Lob an alle. Auch für die Transfers im Winter."
Florian Kastenmeier (Fortuna Düsseldorf): "Es ist sehr bitter und enttäuschend, weil heute wäre etwas möglich gewesen. Wenn wir die Chancen in der zweiten Halbzeit machen, dann ziehen wir das Ding auf unsere Seite. Schalke hatte in der zweiten Halbzeit kaum noch Offensivaktionen. Das verfolgt uns aber das ganze Jahr. Das ist dann einfach total beschissen. Wir sind teilweise gut in den Spielen, schießen aber keine Tore. Dann reicht eben Schalke am Ende ein 1:0, das ist total bitter."
Tim Oberdorf (Fortuna Düsseldorf): "Ich glaube, dass wir uns hier heute mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Solange wir nicht punkten, brauchen wir auch nicht auf die Tabelle zu schauen. Da wären wir gut beraten, nur auf uns zu schauen. Wir wollten hier auf keinen Fall Teil einer Aufstiegsfeier werden, deshalb macht die Kulisse hier mit mir recht wenig. Wir sind mit unseren eigenen Dingen beschäftigt und mit dem, was nicht geklappt hat."
Alexander Ende (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben über 90 Minuten einen harten Fight geliefert und auch nicht so viel zugelassen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die voll fokussiert war, die vor dieser Kulisse nicht erzittert ist. Wir hatten heute zwar nicht die unfassbare Anzahl an Torchancen, aber die, die da waren, waren gut. Leider haben wir nicht getroffen, sonst wäre vielleicht bei den Schalkern noch mal der Kopf angegangen."
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