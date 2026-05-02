2. Bundesliga Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Düsseldorf hat der FC Schalke 04 schon am 32. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. ran zeigt die Stimmen zum S04-Aufstieg.

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga! Am Samstagabend haben die Gelsenkirchener durch einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf die Rückkehr ins Oberhaus schon am 32. Spieltag perfekt gemacht. FC Schalke 04: Beeindruckende Bilder aus Gelsenkirchen - Fanmarsch vor Aufstiegs-Matchball gegen Düsseldorf Den goldenen Treffer zum Wiederaufstieg nach drei Jahren in der 2. Bundesliga erzielte Kapitän Kenan Karaman im Duell mit den Düsseldorfern bereits in der 15. Minute. Dem Routinier fehlten hinterher fast die Worte aufgrund der enormen Emotionen. ran zeigt die Stimmen zum Schalker Bundesliga-Aufstieg. (Quellen: Sky, Nitro)

Kenan Karaman (FC Schalke 04): "Ich finde gerade nicht die richtigen Worte. Der ganze Verein, die ganze Stadt hat auf diesen Moment gewartet. Wir haben schwere Jahre hinter uns. Es ist einfach unbeschreiblich, dass wir das geschafft haben. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein, auf die Mannschaft. Wir haben uns das alle absolut verdient. Dass ich das Tor mache, passt zu meiner Geschichte mit Schalke. Ich trage dieses Trikot wirklich mit Leidenschaft und Stolz. Ich bin überglücklich über das Tor und den Aufstieg heute." Nach Aufstieg: S04-Erfolgstrainer Miron Muslic verkündet Vertragsverlängerung Edin Dzeko (FC Schalke 04): "Es fühlt sich gut an, aufzusteigen. Alle waren bereit dafür, wir wollten diesen Sieg und mit unseren Fans feiern. Mal gucken, was heute Abend noch passiert, aber wir sind durch, das ist wichtig. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Entscheidung im Januar getroffen habe, hierher zu kommen." Loris Karius (FC Schalke 04): "Es war eine intensive Saison, wir hatten auch immer wieder viele Rückschläge. Aber wir haben alles zusammen durchgestanden und man sieht, dass da eine besondere Einheit entstanden ist. Es macht richtig Spaß, jeden Tag zum Training zu fahren und zu den Spielen. Es ist heute etwas ganz Besonderes für mich persönlich. Sportlich ordne ich den Aufstieg für mich persönlich ganz oben ein. Das ist zwar keine Champions League oder ein Pokalfinale im Wembley, aber was wir erreicht haben, ist unfassbar. Vor der Saison waren wir ja gefühlt Abstiegskandidat. Daher steht der Aufstieg für mich ganz oben und ich werde den Tag nie vergessen."

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