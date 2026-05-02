Fußball
FC Schalke 04: Trainer Miron Muslic verlängert nach Aufstieg bis zum Sommer 2028
Aktualisiert:von SID
2. Bundesliga
Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit"
Videoclip • 02:04 Min
Nach dem Aufstieg hat Schalkes Erfolgstrainer Miron Muslic seine Vertragsverlängerung bei den Königsblauen bestätigt.
Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt Schalke 04 nach dem Aufstieg in die Bundesliga erhalten.
Inmitten der Feierlichkeiten im Stadion nach dem entscheidenden 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf verkündete der Klub die Vertragsverlängerung mit Muslic bis 2028.
"Bundesliga wir kommen, gemeinsam. Auf geht's Schalke!", rief Muslic ins Stadionmikrofron. Die Fans jubelten dem Coach laut zu.
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Muslic über Aufstieg: "Es bedeutete uns so, so viel"
"Es bedeutete uns so, so viel. Für uns. Aber es bedeutete uns noch mehr für Schalke", hatte Muslic zuvor bei "Sky" gesagt.
Beim Schlusspfiff habe er "absolute Dankbarkeit und Ehrfurcht vor diesem Moment" empfunden, sagte er bei "RTL": "Es ist etwas Besonderes. Wir sind einfach nur glücklich und stolz, dass wir das mit so vielen Schalkern hier im Stadion und überall in Deutschland feiern dürfen."
Muslic war zur neuen Saison zu Schalke gekommen - und führte das Team souverän zum Aufstieg. "Selbstbewusstsein ist alles - dieser Mann hat es geschafft, dass Schalke wieder eine Identität hat", sagte Abwehrspieler Timo Becker bei Sky: "Das hat er sich verdient, er soll sich feiern lassen."
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