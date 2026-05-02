2. Bundesliga Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Aufstieg hat Schalkes Erfolgstrainer Miron Muslic seine Vertragsverlängerung bei den Königsblauen bestätigt.

Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt Schalke 04 nach dem Aufstieg in die Bundesliga erhalten. Inmitten der Feierlichkeiten im Stadion nach dem entscheidenden 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf verkündete der Klub die Vertragsverlängerung mit Muslic bis 2028. Schalke 04 zurück im Oberhaus! Die Bundesliga und S04 verdienen einander - ein Kommentar "Bundesliga wir kommen, gemeinsam. Auf geht's Schalke!", rief Muslic ins Stadionmikrofron. Die Fans jubelten dem Coach laut zu.

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