ran Fußball Bundesliga FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass Videoclip • 04:50 Min Link kopieren Teilen

Beim FC Schalke 04 gab es nach dem vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga eine wilde Party-Nacht. Direktor Profifußball Youri Mulder gibt Details zu den Feierlichkeiten preis.

Der FC Schalke 04 hat am Samstagabend durch einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga klar gemacht. Nach dem Schlusspfiff in der Veltins-Arena begannen die Feierlichkeiten anlässlich des Aufstiegs - und diese dauerten bis in die Morgenstunden vom Sonntag. FC Schalke 04: Trainer Miron Muslic verlängert nach Aufstieg bis zum Sommer 2028 "Die Nacht war kurz. Wir waren bis 5.30 Uhr im Stadion. Party mit allen Mitarbeitern", packte Direktor Profifußball Youri Mulder bei "Sport 1" über die Party-Nacht der "Königsblauen" aus.

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Juri Mulder: "Meine Freundin kam vom Camping" "Danach bin ich noch mit ein paar Mitarbeitern bis 7.00 Uhr unterwegs gewesen. Dann habe ich hier ein paar Stunden geschlafen", ergänzte der Niederländer. Beim Schlaf improvisierte der frühere S04-Stürmer dann kurzerhand. "Meine Freundin kam vom Camping, so wie sich das für Holländer gehört natürlich. Sie hatte alles dabei. Wir haben kein Zelt aufgebaut, aber wir hatten noch ein paar Matratzen dabei", sagte der 57-Jährige.

"Das ist für mich unglaublich": Mulder schwärmt von Muslic Der frühere Schalker Publikumsliebling richtete seinen Dank vor allem an Aufstiegstrainer Miron Muslic, dessen Vertragsverlängerung bis 2028 direkt nach dem Schlusspfiff im Stadion verkündet wurde. "Ich kannte Miron natürlich auch ein bisschen aus Belgien. Das Level seiner Arbeit ist vom ersten Tag an immer ganz, ganz hoch gewesen. Manchmal gibt es das, dass ein Trainer nicht gut drauf ist, aber das habe ich nicht einen Tag gehabt. Das ist für mich unglaublich, wir haben ihm sehr viel zu verdanken", sagte die Schalke-Ikone über den Aufstiegs-Trainer. Nach drei Jahren in der 2. Bundesliga geht es damit für den früheren UEFA-Cup-Sieger wieder rauf in Deutschlands höchste Spielklasse. In den ersten beiden Zweitliga-Jahren hatte S04 mit Platz zehn bzw. 14 jeweils wenig mit dem Aufstiegsrennen zu tun.

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