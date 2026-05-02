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2. Bundesliga - Königsblau im Rausch: FC Schalke 04 nach Sieg über Düsseldorf zurück in der Bundesliga
Aktualisiert:von SID
2. Bundesliga
Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit"
Videoclip • 02:04 Min
Der FC Schalke 04 ist durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf zurück in der Bundesliga. Kapitän Kenan Karaman erzielte das goldene Tor für die Gelsenkirchener zum vorzeitigen Aufstieg.
Die Schalker Aufstiegshelden sammelten sich sofort in einer riesigen Jubeltraube, Erfolgstrainer Miron Muslic richtete bei ohrenbetäubendem Lärm ein schnelles Gebet in Richtung Himmel. Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga - und wie!
Gleich den ersten Aufstiegsmatchball nutzten die Gelsenkirchener, nach dem 1:0 (1:0) gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf kann S04 nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze verdrängt werden.
FC Schalke 04: Beeindruckende Bilder aus Gelsenkirchen - Fanmarsch vor Aufstiegs-Spiel gegen Düsseldorf
"Wir wollten diesen Sieg unbedingt und mit unseren Fans feiern. Wir sind durch, das ist wichtig. Jetzt wollen wir auch Meister sein", sagte Starstürmer Edin Dzeko bei "Sky".
Ob er auch in der kommenden Saison für die Schalker spiele? "Mal gucken. Erstmal feiern. Ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe im Januar und hergekommen bin", antwortete Dzeko im blauen Aufstiegsshirt mit dem Aufdruck: "Rauf geht's, Schalke".
Wird Schalke sogar schon am Sonntag Zweitliga-Meister?
Patzt der erste Verfolger SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SV Elversberg, kann Schalke zudem bereits an diesem Wochenende die Meisterschaft feiern.
Düsseldorf dagegen muss immer mehr um den Klassenerhalt bangen und könnte an diesem Spieltag sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.
Wie erhofft blieb der Platzsturm der Fans aus - beim letzten Aufstieg 2021/22 hatten sich mehrere Anhänger beim Sprung von der Tribüne in den Innenraum verletzt. Matchwinner war Kapitän Kenan Karaman (15.), der den goldenen Treffer für die Schalker erzielte und später mit Tränen in den Augen durch die Arena ging. Muslic drückte jeden einzelnen unter lauten Gesängen der Fans an sich.
"Ich finde nicht die richtigen Worte. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet", sagte Karaman am RTL-Mikrofon: "Der ganze Verein, die ganze Stadt haben sehr schwere Jahre hinter sich. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein und auf die Mannschaft, wir haben uns das absolut verdient."
Dass ausgerechnet er das entscheidende Tor erzielte, "das passt zu meiner Geschichte auf Schalke. Ich trage das Trikot mit Leidenschaft und Stolz, ich bin unglaublich glücklich über das Tor." Die Schalker holten den fünften Sieg in Serie und haben jetzt 67 Punkte. Patzt der erste Verfolger SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SV Elversberg, kann Schalke zudem bereits an diesem Wochenende die Meisterschaft feiern.
Muslic mahnte vor Platzsturm
Düsseldorf dagegen muss immer mehr um den Klassenerhalt bangen und könnte an diesem Spieltag sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.
Alles war bereitet: Schon in den Mittagsstunden herrschte in Gelsenkirchen Ausnahmezustand, ab 16 Uhr zogen zehntausende Schalker Fans die rund 3,5 Kilometer vom Marktplatz in Buer zur Arena und stimmten sich lautstark auf den Höhepunkt am Abend ein, weit mehr als die knapp über 60.000 Ticketinhaber tummelten sich rund um die Arena.
Starstürmer Dzeko kehrte nach seiner Schulterverletzung in den Kader zurück, Muslic setzte aber erst einmal auf seine bewährte Startelf, die sich auch letzte Woche in Paderborn (3:2) den Matchball erspielt hatte. "Das lassen wir uns nicht mehr nehmen", sagte Muslic.
Und genau das untermauerte der Favorit unter den Augen zahlreicher Legenden wie Klaus Fischer oder Klaas-Jan Huntelaar auf der Tribüne von Beginn an. Sofiane El-Faouzi eroberte den Ball an der Mittellinie, Adil Aouchiche bediente Karaman, der sehenswert in den Winkel traf und die Arena zum Beben brachte. Aouchiche hätte direkt nachlegen können, scheiterte mit seinem Freistoß aus 20 Metern aber am rechten Pfosten (19.).
Von den Gästen kam offensiv wenig, bis Shinta Appelkamp auf einmal frei vor Loris Karius auftauchte und den Schalker Keeper zu einer Glanztat zwang (59.). Nach 68 Minuten kam Dzeko zu seinem umjubelten Comeback - mit dem Schlusspfiff um 22.24 Uhr brachen alle Dämme.
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