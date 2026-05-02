2. Bundesliga Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Schalke 04 ist durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf zurück in der Bundesliga. Kapitän Kenan Karaman erzielte das goldene Tor für die Gelsenkirchener zum vorzeitigen Aufstieg.

Die Schalker Aufstiegshelden sammelten sich sofort in einer riesigen Jubeltraube, Erfolgstrainer Miron Muslic richtete bei ohrenbetäubendem Lärm ein schnelles Gebet in Richtung Himmel. Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga - und wie! Gleich den ersten Aufstiegsmatchball nutzten die Gelsenkirchener, nach dem 1:0 (1:0) gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf kann S04 nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze verdrängt werden. FC Schalke 04: Beeindruckende Bilder aus Gelsenkirchen - Fanmarsch vor Aufstiegs-Spiel gegen Düsseldorf "Wir wollten diesen Sieg unbedingt und mit unseren Fans feiern. Wir sind durch, das ist wichtig. Jetzt wollen wir auch Meister sein", sagte Starstürmer Edin Dzeko bei "Sky". Ob er auch in der kommenden Saison für die Schalker spiele? "Mal gucken. Erstmal feiern. Ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe im Januar und hergekommen bin", antwortete Dzeko im blauen Aufstiegsshirt mit dem Aufdruck: "Rauf geht's, Schalke".

Wird Schalke sogar schon am Sonntag Zweitliga-Meister? Patzt der erste Verfolger SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SV Elversberg, kann Schalke zudem bereits an diesem Wochenende die Meisterschaft feiern. Düsseldorf dagegen muss immer mehr um den Klassenerhalt bangen und könnte an diesem Spieltag sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Wie erhofft blieb der Platzsturm der Fans aus - beim letzten Aufstieg 2021/22 hatten sich mehrere Anhänger beim Sprung von der Tribüne in den Innenraum verletzt. Matchwinner war Kapitän Kenan Karaman (15.), der den goldenen Treffer für die Schalker erzielte und später mit Tränen in den Augen durch die Arena ging. Muslic drückte jeden einzelnen unter lauten Gesängen der Fans an sich. "Ich finde nicht die richtigen Worte. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet", sagte Karaman am RTL-Mikrofon: "Der ganze Verein, die ganze Stadt haben sehr schwere Jahre hinter sich. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein und auf die Mannschaft, wir haben uns das absolut verdient." Dass ausgerechnet er das entscheidende Tor erzielte, "das passt zu meiner Geschichte auf Schalke. Ich trage das Trikot mit Leidenschaft und Stolz, ich bin unglaublich glücklich über das Tor." Die Schalker holten den fünften Sieg in Serie und haben jetzt 67 Punkte. Patzt der erste Verfolger SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SV Elversberg, kann Schalke zudem bereits an diesem Wochenende die Meisterschaft feiern.

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