ran Fußball Bundesliga Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert" Videoclip • 02:32 Min Link kopieren Teilen

Markus Anfang muss wohl bei Fortuna Düsseldorf gehen. Der abstiegsbedrohte Zweitligist soll vor der zweiten Trainerentlassung der Saison stehen. Als Nachfolger wird einem Bericht zufolge Alexander Ende gehandelt.

Nach der vierten Niederlage in Folge soll Fortuna Düsseldorf wohl die zweite Trainerentlassung der Saison in Betracht ziehen. Coach Markus Anfang steht laut Medienberichten vor dem Ende seiner Trainerzeit. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der 51-Jährige das Traineramt von Daniel Thioune übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Von diesem soll er nun frühzeitig freigestellt werden. Und Anfangs Ende ist womöglich Endes Anfang. Alexander Ende war Mitte März von Liga-Konkurrent Preußen Münster entlassen worden. Laut "Kicker" steht der 46-Jährige jetzt ganz oben auf der Liste der Fortuna-Bosse. Union Berlin: Erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte - wer ist Marie-Louise Eta? Ende war nach einer 0:6-Niederlage gegen Dynamo Dresden des Traineramtes enthoben worden. Gegen genau diesen Gegner muss die Fortuna am übernächsten Spieltag im Abstiegskampf unbedingt Punkte sammeln. Sowohl im Hinspiel als auch im DFB-Pokal musste sich Düsseldorf gegen Dynamo in dieser Saison allerdings geschlagen geben.

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