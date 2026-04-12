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2. Bundesliga: Nächste Trainerentlassung? In Düsseldorf könnte Ende auf Anfang folgen
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 02:32 Min
Markus Anfang muss wohl bei Fortuna Düsseldorf gehen. Der abstiegsbedrohte Zweitligist soll vor der zweiten Trainerentlassung der Saison stehen. Als Nachfolger wird einem Bericht zufolge Alexander Ende gehandelt.
Nach der vierten Niederlage in Folge soll Fortuna Düsseldorf wohl die zweite Trainerentlassung der Saison in Betracht ziehen. Coach Markus Anfang steht laut Medienberichten vor dem Ende seiner Trainerzeit.
Im Oktober vergangenen Jahres hatte der 51-Jährige das Traineramt von Daniel Thioune übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Von diesem soll er nun frühzeitig freigestellt werden.
Und Anfangs Ende ist womöglich Endes Anfang. Alexander Ende war Mitte März von Liga-Konkurrent Preußen Münster entlassen worden. Laut "Kicker" steht der 46-Jährige jetzt ganz oben auf der Liste der Fortuna-Bosse.
Ende war nach einer 0:6-Niederlage gegen Dynamo Dresden des Traineramtes enthoben worden. Gegen genau diesen Gegner muss die Fortuna am übernächsten Spieltag im Abstiegskampf unbedingt Punkte sammeln.
Sowohl im Hinspiel als auch im DFB-Pokal musste sich Düsseldorf gegen Dynamo in dieser Saison allerdings geschlagen geben.
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Abstiegskampf: Düsseldorf zieht wohl Reißleine
In dem Bericht heißt es weiter, die 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel am Freitag, durch die die "Störche" die Fortuna in der Tabelle überholten, habe das Fass zum Überlaufen gebracht.
Am Samstagmorgen konnte Anfang noch beim Spielersatztraining auf dem Platz beobachtet werden, doch war das allem Anschein nach sein letzter Arbeitstag in Düsseldorf. Bei internen Besprechungen am Sonntag soll wohl die Entscheidung über seine Zukunft getroffen werden.
Während zum Zeitpunkt seiner Einstellung noch Klaus Allofs als Vorstand Sport fungierte, ist mittlerweile mit Sven Mislintat ein neuer Sportvorstand tätig. Der hatte nach dem Kiel-Spiel bei "Sky" gesagt: "Ich finde es eine ganz schwierige Situation. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Abläufe kommen, die wir nicht mehr korrigieren können." Es sei "einfach ganz wichtig, dass wir jeden Stein umdrehen".
Zwischenzeitlich hatte es Anfang geschafft, die Leistungen der mit Aufstiegsambitionen gestarteten Düsseldorfer zu stabilisieren, am 25. Spieltag belegte die Fortuna noch Tabellenrang zehn.
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Doch nach der Heim-Niederlage gegen Kiel besteht anscheinend Handlungsbedarf. Die Fortuna hat nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und in den kommenden Wochen stehen Duelle mit Tabellennachbarn an: Vor dem erwähnten Kräftemessen mit Dresden wartet das Spiel beim 1. FC Magdeburg.
In dieses geht der Klub anscheinend mit einem neuen Trainer. Es wäre der achte Trainerwechsel der laufenden Zweitliga-Saison: Beim VfL Bochum übernahm Uwe Rösler für Dieter Hecking, in Düsseldorf Anfang für Thioune, beim 1. FC Magdeburg Petrik Sander für Markus Fiedler, bei der SpVgg Greuther Fürth Heiko Vogel für Thomas Kleine, bei Holstein Kiel für Marcel Rapp, bei Eintracht Braunschweig Lars Kornetka für Heiner Backhaus und bei Preußen Münster Alois Schwartz für den womöglich bald neuen Fortuna-Coach Ende. Zudem steht bereits fest, dass Christian Eichner beim Karlsruher SC nach der Saison trotz eines Vertrags bis 2027 gehen muss.
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