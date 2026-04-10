2. Bundesliga: Kiel gewinnt Kellerduell in Düsseldorf - KSC mit klarem Sieg über Bielefeld

In der 2. Bundesliga muss Fortuna Düsseldorf nach der Heimniederlage gegen Holstein Kiel nach unten schauen. Auch für Arminia Bielefeld setzt es im Abstiegskampf in Karlsruhe einen Rückschlag.

Fortuna Düsseldorf rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 1:2 (0:0) im Kellerduell mit Holstein Kiel verloren die Rheinländer am Freitagabend das vierte Spiel in Folge und verpassten erneut einen Befreiungsschlag. Der Druck auf Trainer Markus Anfang steigt.

Die Kieler verschafften sich dank der Treffer von Phil Harres (51.) und Ivan Nekic (80.) etwas Luft und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei. Im schlechtesten Fall könnte die Fortuna, die lediglich durch Cedric Itten (71.) zum Ausgleich gekommen war, am Wochenende auf einen Abstiegsplatz stürzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz sowie Abstiegsrang 17 beträgt zwei Zähler.

Nach den Pleiten gegen Eintracht Braunschweig (0:1), Hertha BSC (2:5) und den 1. FC Kaiserslautern (0:3) hatten die Düsseldorfer ihre Fans dazu aufgerufen, in den Klubfarben Rot-Weiß ins Stadion zu kommen, um zu zeigen, "dass die gesamte Fortuna-Familie hinter der Mannschaft steht". Dazu verzichtete der Verein nach Kritik auf ein Sondertrikot am Freitagabend.

In einer ausgeglichenen Partie forderte Düsseldorf zweimal vergeblich einen Strafstoß. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ nach einem vermeintlichen Handspiel von Kiels Lasse Rosenboom (6.) und einem leichten Kontakt von Nekic an Fortuna-Profi Marin Ljubicic (25.) weiterlaufen. Kiel hatte zuvor eine frühe Verletzung von John Tolkin (7.) verkraften müssen.

Eine der wenigen Chancen nutzte Harres, als die Fortuna durch einen Kieler Konter überrascht wurde. Zu allem Überfluss verlor Düsseldorf auch noch Leistungsträger Florent Muslija mit einer Knieverletzung. Die Reaktion darauf stimmte: Itten glich aus der Drehung aus - und traf kurz darauf sogar noch den Pfosten (75.). Nekic machte es mit einem Abschluss ins lange Eck besser.