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2. Bundesliga: Kiel gewinnt Kellerduell in Düsseldorf - KSC mit klarem Sieg über Bielefeld
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
In der 2. Bundesliga muss Fortuna Düsseldorf nach der Heimniederlage gegen Holstein Kiel nach unten schauen. Auch für Arminia Bielefeld setzt es im Abstiegskampf in Karlsruhe einen Rückschlag.
Fortuna Düsseldorf rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 1:2 (0:0) im Kellerduell mit Holstein Kiel verloren die Rheinländer am Freitagabend das vierte Spiel in Folge und verpassten erneut einen Befreiungsschlag. Der Druck auf Trainer Markus Anfang steigt.
Die Kieler verschafften sich dank der Treffer von Phil Harres (51.) und Ivan Nekic (80.) etwas Luft und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei. Im schlechtesten Fall könnte die Fortuna, die lediglich durch Cedric Itten (71.) zum Ausgleich gekommen war, am Wochenende auf einen Abstiegsplatz stürzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz sowie Abstiegsrang 17 beträgt zwei Zähler.
Nach den Pleiten gegen Eintracht Braunschweig (0:1), Hertha BSC (2:5) und den 1. FC Kaiserslautern (0:3) hatten die Düsseldorfer ihre Fans dazu aufgerufen, in den Klubfarben Rot-Weiß ins Stadion zu kommen, um zu zeigen, "dass die gesamte Fortuna-Familie hinter der Mannschaft steht". Dazu verzichtete der Verein nach Kritik auf ein Sondertrikot am Freitagabend.
In einer ausgeglichenen Partie forderte Düsseldorf zweimal vergeblich einen Strafstoß. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ nach einem vermeintlichen Handspiel von Kiels Lasse Rosenboom (6.) und einem leichten Kontakt von Nekic an Fortuna-Profi Marin Ljubicic (25.) weiterlaufen. Kiel hatte zuvor eine frühe Verletzung von John Tolkin (7.) verkraften müssen.
Eine der wenigen Chancen nutzte Harres, als die Fortuna durch einen Kieler Konter überrascht wurde. Zu allem Überfluss verlor Düsseldorf auch noch Leistungsträger Florent Muslija mit einer Knieverletzung. Die Reaktion darauf stimmte: Itten glich aus der Drehung aus - und traf kurz darauf sogar noch den Pfosten (75.). Nekic machte es mit einem Abschluss ins lange Eck besser.
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KSC mit Statement-Sieg nach angekündigtem Eichner-Abschied
Der Karlsruher SC feierte im ersten Spiel nach dem angekündigten Abschied von Trainer Christian Eichner einen klaren Heimsieg. Beim 4:1 (1:1) gegen Kellerkind Arminia Bielefeld steckte der KSC auch einen frühen Rückstand weg und sprang vorerst auf Rang acht. Den Ostwestfalen droht dagegen nach der vierten Auswärtsniederlage in Folge im engen Abstiegskampf die Rückkehr in die 3. Liga.
Louey Ben Farhat (18.), Christoph Kobald (63.), Marvin Wanitzek (77.) und Shio Fukuda (89.) trafen für den KSC, der im heimischen Wildpark nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Robin Knoche (11.) hatte die Arminia zunächst in Führung gebracht.
"Es waren drei, vier schwierige Tage. Ich bin froh, dass wieder Fußball ist", hatte Eichner vor dem Anpfiff bei "Sky" gesagt. Der KSC hatte am Mittwoch die Trennung von dem 43-Jährigen zum Sommer verkündet. Eichner hatte das Traineramt im Februar 2020 übernommen, damit ist er derzeit der dienstälteste Coach der Liga.
Aus dem Rasen geriet Karlsruhe nach einer Schweigeminute für den langjährigen KSC-Profi Srecko Bogdan schnell in Rückstand. Nach Zuspiel von Benedikt Bauer stocherte Knoche den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck. Ben Farhat gelang jedoch nach einem starken Konter aus 16 Metern die schnelle Antwort.
In der Folge war die Arminia dem zweiten Treffer etwas näher, doch das Tor gelang dem KSC: Kobald traf von der Strafraumkante wuchtig zur Führung. Damit war der Widerstand gebrochen. Wanitzek erhöhter per Freistoß aus dem Halbfeld, Arminia-Keeper Jonas Kersken sah dabei alles andere als gut aus. Fukuda ließ sogar das 4:1 folgen.
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