Nicht einmal eine Woche nach dem Skandalspiel gegen Hertha BSC landen sogenannte Fans von Dynamo Dresden erneut in den Negativschlagzeilen. Doch auch Anhänger des 1. FC Nürnberg sind beteiligt.

Anhänger der beiden Zweitligisten Dynamo Dresden und 1. FC Nürnberg haben sich in der Nacht auf Samstag zu einer Massenschlägerei verabredet, die von Polizeikräften aus Sachsen und Thüringen sowie Beamten der Bundespolizei verhindert wurde. Das bestätigte die Polizei Dresden.

Demnach sei zuvor bekannt geworden, dass mehr als 200 Personen in der Nähe von Eisfeld in Thüringen an einer Massenprügelei teilnehmen wollten. In einem Gewerbegebiet nahe des Ortes stellten die Beamten schließlich eine beginnende Auseinandersetzung fest, die unterbrochen werden konnte.

Die Polizei war mit insgesamt 220 Beamten im Einsatz, die die Personalien von 214 beteiligten Personen aufnahmen. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden vor dem Zweitliga-Duell zwischen Nürnberg und Dresden am frühen Samstagnachmittag (13:00 Uhr im Liveticker).

Nach den Vorkommnissen im Heimspiel der Dresdner gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag hatte die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Partie in Nürnberg noch einmal erhöht.