2. Bundesliga Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. Und selten war ein Aufstieg so souverän und verdient. Ein Kommentar.

Ein bisschen Glück hatte der FC Schalke 04 am Samstagabend gebraucht, um den Aufstieg in die Bundesliga zu besiegeln. Glück insofern, dass Fortuna Düsseldorf ein sehr dankbarer Gegner war. Die abstiegsgefährdete Fortuna lief in der 2. Halbzeit an, erspielte sich einige gute Gelegenheiten, scheiterte aber immer wieder an der Schalker Defensive und vor allem an sich selbst. Am Ende aber wird das in Gelsenkirchen niemanden mehr interessieren. Denn betrachtet man die gesamte Saison der Königsblauen, dann kann von Glück überhaupt keine Rede mehr sein. Selten war ein Aufstieg so souverän und so verdient wie der von Schalke. Zwei Spieltage vor Schluss stehen sie bereits bei 67 Punkten. 73 könnten es noch werden, wenn die Partien in Nürnberg und gegen Eintracht Braunschweig nicht den Feierlichkeiten zum Opfer fallen. Letztmals kam der SC Freiburg in diese Region. In der Saison 2015/16 holte das Team von Christian Streich einst 72 Punkte. Hertha BSC sammelte in der Saison 2012/13 76 Zähler. Unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, zählt Schalke zu jenen Aufsteigern, an denen nur selten gezweifelt wurde. Ein größeres Kompliment an die sportliche Leistung gibt es kaum.

Schalke 04 befreit sich von den Leiden der Vorjahre Und wie so oft bei solchen Erfolgsgeschichten erhebt sich dieser Moment auch deshalb derart in die Höhe, weil die Fans der "Knappen" in den letzten Jahren unglaublich leiden mussten. Nach dem abermaligen Abstieg in die 2. Bundesliga spielte Schalke nicht um den Aufstieg, sondern gegen den Abstieg in die Drittklassigkeit. Ein einstiger Gigant im freien Fall. 2025 waren es nur drei Punkte, die den S04 vom 16. Platz und damit der Relegation trennten. Aber Schalke hat im vergangenen Sommer die richtigen Schlüsse gezogen. Der Kader wurde auf den richtigen Positionen verstärkt und mit Miron Muslic kam ein Trainer, der exakt an den richtigen Stellschrauben drehte. "Dieser Mann hat es geschafft, dass Schalke wieder eine Identität hat", sagte Timo Becker hinterher bei "Sky". Der Innenverteidiger brachte damit den Hauptgrund für den Aufstieg auf den Punkt. Zunächst stabilisierte er die Defensive und dann werkelte er Schritt für Schritt am Offensivspiel. Im Winter kam dafür mit Edin Dzeko ein großer Name, der mit neun Torbeteiligungen in seinen neun Einsätzen großen Anteil am souveränen Aufstieg hatte. Schalke durchlief auch in dieser Saison Höhen und Tiefen, blieb aber anders als in der Vergangenheit immer ruhig und arbeitete kontinuierlich an diesem Glücksmoment. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schwer sich die großen Namen wie Hamburg, Hertha oder eben Schalke in der 2. Bundesliga tun. Wie riesig der Druck ist und wie schnell die finanziellen Mittel mit jedem Jahr kleiner werden.

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