Trainer Dieter Hecking könnte übereinstimmenden Berichten zufolge nach dem Abstieg aus der Bundesliga beim VfL Wolfsburg befördert werden.

Vom Trainerstuhl auf den Chefsessel: Dieter Hecking (61) wird beim VfL Wolfsburg nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga offenbar befördert.

Wie unter anderem der "kicker" und die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichten, soll der bisherige Coach zum Geschäftsführer Sport aufsteigen. Seit der Trennung von Peter Christiansen im März ist dieser Posten bei dem Werksklub unbesetzt.

Trainer-Routinier Hecking hatte die Wölfe im März übernommen, konnte als Nachfolger von Paul Simonis und Daniel Bauer den Absturz in die 2. Liga aber nicht mehr verhindern.

"Wir werden nächstes Jahr in der zweiten Liga auftreten", hatte Hecking nach der verlorenen Relegation gegen den SC Paderborn über seine Zukunft gesagt: "In welcher Zusammenstellung, das wird man dann sehen."

In seiner Zeit als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg sammelte Hecking bereits von 2020 bis 2024 Erfahrungen als Manager.