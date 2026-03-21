3. Liga: Cottbus patzt im Aufstiegsrennen erneut - Verl springt auf Platz zwei

Energie Cottbus verpasst in der 3. Liga einen Dreier gegen Kellerkind SSV Ulm. Den Patzer nutzt der SC Verl aus und zieht vorbei.

Energie Cottbus droht im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga die Luft auszugehen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam gegen den Abstiegskandidaten SSV Ulm nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und ist seit drei Spielen ohne Sieg.

Nach nur zwei Erfolgen in den letzten acht Partien ist der ehemalige Spitzenreiter auf den Relegationsrang abgerutscht.

Denn zweieinhalb Stunden später zog der SC Verl mit einem 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken vorbei auf Platz zwei. Mit dem dritten Dreier in Folge unterstrichen die Ostwestfalen ihre Aufstiegsambitionen.

Leon Dajaku brachte Ulm in Führung (21.), Cottbus biss sich an den kompakt und diszipliniert verteidigenden Gästen lange die Zähne aus. Erst spät gelang Erik Engelhardt mit einem eigentlich missglückten Kopfball der Ausgleich (77.). Für die Gäste gerät der Klassenerhalt nach acht Spielen in Folge ohne Sieg immer weiter in die Ferne. Für Verl waren Oualid Mhamdi (51., 80.) und Alessio Besio (59.) erfolgreich.

Im Tabellenkeller siegte das abgeschlagene Schlusslicht Schweinfurt 05 3:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart II. Keine Punkte gab es für den TSV Havelse beim 2:5 (0:2) beim Jahn Regensburg und für Erzgebirge Aue beim 1:2 (1:0) bei Waldhof Mannheim - durch ein äußerst umstrittenes Tor von Terence Boyd in der Nachspielzeit (90.+1), bei dem der Ball nach den Fernsehbildern die Linie wohl nicht vollständig überquert hatte. Im Mittelfeldduell setzte sich Alemannia Aachen mit 2:1 (1:1) beim FC Ingolstadt durch.