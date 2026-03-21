ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Talente im Aufwind: Vincent Kompany begeistert Videoclip • 03:57 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern kann aufs Triple hoffen - wenn es nicht ähnlich schlecht läuft wie bei den Länderspielen vor einem Jahr. Am liebsten möchte man daher die zahlreichen Nationalspieler in Watte packen.

Nächste Woche wird es leer an der Säbener Straße. "Ich glaube, 80, 90 Prozent der Spieler werden bei der Nationalmannschaft sein", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem lockeren 4:0 des FC Bayern gegen Union Berlin. 17 der 22 Profis wurden für die letzten Testspiele vor den WM-Nominierungen berufen und müssen dort ihren Anspruch auf einen Platz im Kader bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unter Beweis stellen. FCB-Noten: Olise knapp an der Bestnote vorbei, Karl schwächelt Ohne Verletzungen wären es mit den diesmal geschonten Jamal Musiala und Alphonso Davies sogar 19 Akteure gewesen, allein die beiden ebenfalls momentan angeschlagenen Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich sowie Raphael Guerreiro spielen bei den Nationalteams keine Rolle mehr. So froh die Bayern sind, dass sie die zum zweiten Mal in dieser Saison verletzten Musiala und Davies unter eigener medizinischer Kontrolle ans nächste Comeback heranführen können, so sehr zittern sie vor der Länderspielpause.

FC Bayern: Schlimme Erinnerungen ans Vorjahr Denn im Vorjahr verletzten sich zur selben Zeit Davies und Dayot Upamecano bei ihren Nationalteams jeweils schwer am Knie, kurz darauf fielen auch Musiala, Neuer und Hiroki Ito aus. Ein wesentlicher Grund, warum die ersatzgeschwächten Bayern schließlich wenig später im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand den Kürzeren zogen. Diese Verletzungen seien damals der Knackpunkt gewesen, sagte Sportvorstand Max Eberl auch mit Blick auf das nach der Länderspielpause anstehende Gigantenduell in der Königsklasse gegen Real Madrid: "Sie haben uns damals sehr, sehr, sehr weh getan. Jetzt hoffen wir, dass die Jungs gesund zurückkommen."

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DFB-Team: Aleksandar Pavlovic wohl nicht dabei Bei Aleksandar Pavlovic dürften die Münchner dieses Risiko allerdings gar nicht erst eingehen. Der in der Vergangenheit öfter angeschlagene Mittelfeldmotor, der wegen einer Mandelentzündung die Heim-EM 2024 verpasste, musste gegen Berlin wegen Hüftbeschwerden pausieren. "Er hat sehr, sehr viel gespielt, da müssen wir vorsichtig sein", sagte Freund und deutete zwischen den Zeilen eine Absage an Julian Nagelsmann an: "Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass er nicht irgendwas Längerfristiges davontragen könnte. Das wäre das Schlimmste für alle Beteiligten." Ähnlich konnte man die Einlassungen von Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Samstag verstehen. "Ich werde noch einmal mit Julian sprechen. Wir stehen immer in engem Austausch", erklärte der Chefcoach: "Es gibt keinen großen Unterschied zwischen den Wünschen der Nationalmannschaft und unseren. Sie haben zwei Freundschaftsspiele und wollen die Spieler für die Weltmeisterschaft fit halten. Das ist auch unser Ziel. Wir werden mit den Ärzten sprechen und dann die richtige Entscheidung treffen."

Kompany genervt: "Haben wir natürlich nicht im Griff" Seinen Unmut, in den nächsten zwei Wochen mit Bauchgrimmen abwarten zu müssen, ob seine 16 oder 17 Spieler gesund wieder von den Partien über den ganzen Globus zurückkehren, hatte Kompany schon vor dem Spiel gegen Union deutlich gemacht. "Die Länderspielpause haben wir natürlich nicht im Griff", gab er zu. Gleichwohl hoffen die Bayern-Bosse auf zumindest teilweise Schonung ihrer Stammkräfte für die Crunchtime im April, wenn es für den Rekordmeister ums mögliche Triple geht. "Damals waren es Pflichtspiele, jetzt sind es meistens Freundschaftsspiele", sagte Kompany. "Viele Nationaltrainer haben schon entschieden, dass die Spieler wahrscheinlich keine zwei Spiele machen. Das ändert viel. Deswegen hoffe ich, dass dieses Mal alles gut läuft für uns."

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FC Bayern: Harry Kane wird von Tuchel geschont Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat die Zusage bereits gemacht, dass sein Kapitän Harry Kane nur einmal für England auflaufen wird. Bei Nagelsmann darf man gespannt sein, wie er mit den auch ohne Pavlovic noch sechs verbliebenen Münchnern inklusive der beiden Debütanten Lennart Karl und Jonas Urbig umgehen wird. Noch größer dürfte die Unsicherheit aber bei den Spielern sein, die strapaziöse Fernreisen vor sich haben. So wird sich Kolumbien mit Luis Diaz zunächst am Freitag im rund 8000 Kilometer Luftlinie entfernten Orlando mit Kroatien und Teamkollege Josip Stanisic duellieren, schon zwei Tage später dann in der Nähe von Washington mit Frankreich und Michael Olise sowie Dayot Upamecano. "Letztes Jahr waren es Nations-Cup- oder Qualifikationsspiele, da war noch mehr Druck auf dem Kessel", erklärte Freund. "Wir gehen davon aus und sind positiv, dass alle gut und fit zurückkommen. Und dann geht es weiter."

FC Bayern gegen Union mit Rumpfkader und fünf Teenagern Allzu viel sollte aber tatsächlich nicht passieren, denn sonst könnte es tatsächlich in der entscheidenden Saisonphase eng werden. Wie das im schlimmsten Fall aussehen könnte, war am Samstag in der Liga zu sehen. Ohne Musiala, Davies und Neuer sowie die gesperrten Diaz, Nicolas Jackson und Jonathan Tah saßen in Bischof, Ito und Guerreiro nur noch drei Profis auf der Ersatzbank. Aufgefüllt wurde der Rumpfkader mit drei 16-Jährigen, einem 17-Jährigen und zwei 18-Jährigen aus dem Nachwuchs.

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Harry Kane erzielt sein 31. Saisontor Ein Chipball von Olise in den Lauf von Kane (9.) blieb lange die gefährlichste Aktion - auch, weil Lennart Karl (16.) und Gnabry (21.) bei ihren Abschlüssen zu ungenau blieben. Oder zu genau: Nach einem flüssig vorgetragenen Angriff kam Karl (29.) frei vor Union-Keeper Frederik Rönnow zum Abschluss, schob den Ball aber an den Pfosten. Dennoch: Die Bayern wirkten wacher, zogen das Tempo an - und machten rund um die Halbzeitpause kurzen Prozess mit nun wehrlosen Berlinern. Nachdem Olise, Kane (beide 39.) und Leon Goretzka (42.) noch aussichtsreiche Chancen liegen gelassen hatten, traf der Franzose sehenswert per Schlenzer ins lange Eck. Gnabry erhöhte mit dem Pausenpfiff, Kane ließ kurz nach dem Wiederanpfiff den dritten Treffer folgen - es war sein 31. Saisontor in der Liga. Die Münchner ließen im Anschluss keinesfalls nach. Union versuchte noch, über Konter Nadelstiche zu setzen, öffnete dabei aber auch immer wieder Räume für die Bayern. Gnabry nutzte diese für seinen zweiten Treffer, Olise (78.) traf nur den Pfosten.

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