WM 2026: Kimmich über Neuers WM-Nominierung: "Jetzt muss er sich am Riemen reißen"

Nach der offiziellen Nominierung von Manuel Neuer für die WM in Kanada, Mexiko und den USA macht DFB-Kapitän Joshua Kimmich eine Ansage an seinen Bayern-Kapitän.

Manuel Neuer und Joshua Kimmich standen bereits 394-mal gemeinsam auf dem Rasen. 18 offizielle Titel mit dem FC Bayern, darunter zehn deutsche Meisterschaften und ein Gewinn der Champions League, sind das Resultat. Kaum verwunderlich also, dass Kimmich sich über die Nominierung des Torwarts freut.

Im Interview mit der "Bild" sagte er: "Das freut mich extrem! Wir spielen jetzt schon seit elf Jahren zusammen. Jeder weiß, wen wir da hinten drin haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist." Doch eine spaßige Ansage konnte sich der 31-Jährige nicht verkneifen.