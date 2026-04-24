Vor über 30.000 Fans in Aachen: MSV Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga wichtige Punkte liegen gelassen. Vor über 30.000 Fans verlor das Team von Dietmar Hirsch mit 1:3 in Aachen.

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga einen Rückschlag kassiert. Zum Auftakt des viertletzten Spieltags verlor das Team von Trainer Dietmar Hirsch mit 1:3 (0:2) bei der formstarken Alemannia aus Aachen und verpasste damit zumindest vorerst den Sprung auf Tabellenplatz zwei.

Mika Schroers (32.), Mehdi Loune (36.) und ein Eigentor von Joshua Bitter (85.) sorgten vor 30.894 Fans für den Dreier der Gastgeber, die nun seit neun Spielen ungeschlagen sind und in diesem Zeitraum acht Siege holten. Aljaz Casar (79.) verkürzte zwischenzeitlich für den Aufsteiger aus Duisburg, Aachens Keeper Fotios Pseftis verhinderte kurz danach den Ausgleich mit zwei spektakulären Paraden hintereinander (83.).

Duisburg bleibt mit 63 Punkten auf Platz vier knapp hinter Rot-Weiss Essen (64) und Energie Cottbus (63), die am Wochenende davonziehen können. Tabellenführer VfL Osnabrück (70) könnte derweil mit einem eigenen Sieg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den SC Verl und einer Niederlage von Cottbus am Sonntag bei Viktoria Köln schon an diesem Wochenende als erster Aufsteiger feststehen.