Real Madrid erlebt Last-Minute-Schock in Sevilla - Titel so gut wie weg

:newstime Hoeneß: Wechsel zu Real Madrid? Videoclip • 01:07 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Real Madrid hat seine Resthoffnungen auf die Meisterschaft in Spaniens La Liga wohl verspielt. In einer schwierigen Auswärtspartie beim Tabellenfünften Betis Sevilla kassierte das Team von Trainer Alvaro Arbeloa kurz vor dem Abpfiff den Gegentreffer zum 1:1 (1:0)-Endstand und kassierte damit den nächsten schweren Rückschlag.

Vinícius Júnior brachte Real in Führung (17.), doch Héctor Bellerín traf tief in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich (90.+4). Im Vorfeld hatte Nationalverteidiger Antonio Rüdiger, der in die Startelf rotiert war, nicht entscheidend klären können. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst acht Punkte, der Erzrivale um den deutschen Trainer Hansi Flick kann mit einem Sieg am Samstag (16:15 Uhr) gegen den FC Getafe auf elf Zähler davonziehen. Fünf Spieltage und damit 15 Punkte stehen anschließend noch aus.

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