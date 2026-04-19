Die Abseitsrevolution wurde in der laufenden Saison vorangetrieben. Jetzt hat es das erste "Tageslicht-Abseits"-Tor in Kanada gegeben.

Mit Saisonbeginn in der kanadischen Premier League Anfang April ist auch ein Pilotprojekt der FIFA für die Abseitsregelung gestartet. Ein neuer Ansatz, der mehr Tore bringen soll.

Der Testlauf zum sogenannten "Tageslicht-Abseits" gibt den Angreifern einen großen Vorteil, da sie nicht im Abseits sind, solange sich noch ein Körperteil, mit dem er ein Tor erzielen darf, auf einer Linie mit dem vorletzten Verteidiger befindet.

Aus genau dieser Position ist es nun Alejandro Diaz vom Pacific FC beim 2:2 gegen die Halifax Wanderers gelungen, ein reguläres Tor zu erzielen. In Europa wehren sich Funktionäre noch gegen diese Regelung - in Kanada zählte der Treffer.