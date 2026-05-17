Die Auswechslung des brasilianischen Superstar Neymar beim Spiel des FC Santos sorgte zuletzt für reichlich Aufsehen.

Was war passiert? Neymar wurde in der 65. Minute nach einem Schlag auf die rechte Wade an der Seitenlinie behandelt.

Unfreiwillig wurde der brasilianische Superstar am Sonntag beim Spiel seines FC Santos gegen Coritiba FC (0:3) ausgewechselt - ein Missverständnis, das für reichlich Wirbel sorgte.

Neymar war völlig außer sich, hielt einen Zettel mit der angeforderten Auswechslung wild fuchtelnd in die TV-Kamera - doch es nützte nichts.

Nach Trainings-Ohrfeige: Neymar-"Opfer" Robinho Junior sollte ins Spiel kommen

Santos-Trainer Cuca wollte die Gelegenheit nutzen, um zu wechseln. Robinho Júnior, dem Neymar zuletzt eine Ohrfeige im Training verpasst hatte, stand bereit und sollte für die Nummer 31 kommen, die der Argentinier Gonzalo Escobar trägt. Doch stattdessen zeigte die Tafel des Vierten Offiziellen die Nummer 10 von Neymar.

Neymar, seine Teamkollegen und Staff-Mitglieder protestierten heftig. Da Robinho Júnior aber bereits das Spielfeld betreten hatte, konnte der Wechsel nicht mehr rückgängig gemacht werden. Neymar sah für seine vehementen Beschwerden nur noch die Gelbe Karte. Das Spiel war zu dieser Zeit längst entschieden, Santos droht der Abstieg.

"Der vierte Schiedsrichter hat bei der Auswechslung einen Fehler gemacht. Dies wurde durch die Fernsehübertragung und durch den Zettel bestätigt, den die Schiedsrichter während des Wechsels verwendet haben. Ein unerklärlicher Fehler, der nicht korrigiert wurde", schrieb der FC Santos auf X.

Neymar hofft derweil noch auf eine WM-Nominierung. Am Montag gibt Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Kader für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanda (11. Juni bis 19. Juli) bekannt. Rekordtorschütze Neymar bestritt sein letztes Spiel für die Selecao im Oktober 2023.