Oliver Baumann wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Nationaltorhüter wurde auf die Gerüchte angesprochen.

Oliver Baumann zum FC Bayern - ist an dem Gerücht tatsächlich etwas dran?

Zuletzt hieß es im Podcast "Bayern Insider", dass der Nationaltorhüter beim Rekordmeister im Gespräch ist – als Nummer zwei, falls Manuel Neuer seine Karriere nach der Saison beenden sollte.

Baumann soll dann der erfahrene Backup für Jonas Urbig werden, der dann wiederum von Neuer übernimmt.

Baumann sprach nach der 1:2-Pleite seiner TSG Hoffenheim gegen den FSV Mainz über die Gerüchte. "Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mache ich dann irgendwann – oder auch nicht", wird der 33-Jährige von der "Bild" zitiert.