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1. FC Köln: Thomas Kessler vermeidet Bekenntnis zu Lukas Kwasniok - kommt ein alter Bekannter?

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1. FC Köln - Lukas Kwasniok völlig genervt von El-Mala-Fragen: "Pervers"

Videoclip • 02:34 Min

Nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach steht Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln mit dem Rücken zur Wand. Geschäftsführer Thomas Kessler kündigt Gespräche an – mit offenem Ausgang. Angeblich werden intern schon Nachfolger diskutiert - darunter auch ein alter Bekannter.

Mit dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach wartet der 1. FC Köln bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Bei einem Erfolg des FC St. Pauli am Sonntag gegen den SC Freiburg (ab 17:30 Uhr im Liveticker) könnten die Kölner sogar auf Relegationsplatz 16 abrutschen. Entsprechend unsicher ist der Posten von Cheftrainer Lukas Kwasniok.

Unmittelbar nach dem Spiel tat Sportgeschäftsführer Thomas Kessler wenig dafür, um die Gerüchte um eine Trennung von Kwasniok zu entkräften.

Auf die Frage, ob der 44-Jährige auch am Osterwochenende nach der Länderspielpause noch Trainer sein werde, entgegnete Kessler bei "DAZN": "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt irgendetwas zu erzählen, was am Osterwochenende ist. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, sehr rational Dinge bewerten. Wir können alle die Tabelle lesen." Über allem stehe, "dass der 1. FC Köln dieses Jahr in der Bundesliga bleibt".

Kessler weiter: "Wir haben lange schon kein Spiel gewonnen. Wir müssen Stellschrauben drehen, damit wir erfolgreich sein können. Wie die dann aussehen? Wir sind ergebnisoffen."

Angeblich zwei Optionen im Falle einer Kwasniok-Entlassung

Laut "Bild" werden beim 1. FC Köln intern bereits zwei mögliche Nachfolge-Optionen im Falle einer Trennung von Kwasniok diskutiert. Demnach könnte der 72-Jährige Friedhelm Funkel sofort übernehmen. Der Trainer-Routinier führte die Kölner schon im Schlussspurt der vergangenen Saison zum Bundesliga-Aufstieg.

Möglich sei auch eine Übernahme durch den derzeitigen Co-Trainer Rene Wagner in Zusammenarbeit mit U19-Trainer Stefan Ruthenbeck. Für Wagner spreche, dass die Mannschaft - wie schon Kwasniok betonte - derzeit nicht zwingend einen Impuls von außen brauche.

Auch interessant: Kommentar: Der 1. FC Köln muss Kwasniok entlassen

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Lukas Kwasniok sieht keine Verschleißerscheinungen

Und Kwasniok? Der zeigte sich am "DAZN"-Mikro sicher, weiterhin der Richtige für den Job zu sein.

"Ich bin überzeugt davon, dass Vereine immer gut damit fahren, zu sehen, wie die Mannschaft arbeitet. Ob Verschleißerscheinungen auftreten. Und das ist mitnichten der Fall", so der ehemalige Paderborn-Trainer: "Ansonsten kannst du hier nicht noch das 3:3 erzielen. Das geht nur, wenn die Dinge intakt sind, und dieses Gefühl habe ich zu hundert Prozent."

Kwasniok sei der "vollen Überzeugung", dass der 1. FC Köln, die Mannschaft und er "top zusammenpassen". Für ihn seien die Vereine besonders erfolgreich, die auf Kontinuität gesetzt haben. Dabei nannte er das Beispiel Christian Streich beim SC Freiburg, der auch nach einem Abstieg noch im Amt blieb und die Breisgauer zurück in die Erfolgsspur führte.

"Das würde dem 1. FC Köln unabhängig von meiner Person guttun", so Kwasniok, der sich weiter überzeugt zeigte: "Solange ich diese Power habe, muss erstmal jemand kommen, der mehr hat."

Kwasniok hatte den Aufsteiger Köln zu Saisonbeginn übernommen, ist mit dem Team nach einem ordentlichen Saisonstart in der Bundesliga aber zunehmend in den Tabellenkeller abgerutscht. Der achte Abstieg der Klub-Geschichte droht.

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