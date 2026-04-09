ran Fußball Hansi Flick ätzt gegen deutschen VAR: "Danke Deutschland" Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Rund um die sportliche Zukunft von Offensivstar Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund gibt es nach wie vor keine Klarheit.

Bleibt Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund oder wagt der 24-Jährige im Sommer 2026 den nächsten Karriere-Schritt? Diese Frage beschäftigt aktuell natürlich auch den BVB, aber noch gibt es keine Klarheit zur sportlichen Zukunft des Offensivspielers. Borussia Dortmund: Sportdirektor Ole Book holt wohl ersten Neuzugang Wie nun der "kicker" berichtet, müsste sich der BVB bei einem etwaigen Verkauf möglicherweise darauf einstellen, deutlich weniger Geld mit Adeyemi einnehmen zu können als zuletzt noch angenommen.

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