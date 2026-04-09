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Borussia Dortmund: Ablöseforderung für Karim Adeyemi sinkt wohl beträchtlich
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:47 Min
Rund um die sportliche Zukunft von Offensivstar Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund gibt es nach wie vor keine Klarheit.
Bleibt Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund oder wagt der 24-Jährige im Sommer 2026 den nächsten Karriere-Schritt?
Diese Frage beschäftigt aktuell natürlich auch den BVB, aber noch gibt es keine Klarheit zur sportlichen Zukunft des Offensivspielers.
Wie nun der "kicker" berichtet, müsste sich der BVB bei einem etwaigen Verkauf möglicherweise darauf einstellen, deutlich weniger Geld mit Adeyemi einnehmen zu können als zuletzt noch angenommen.
Bekommt der BVB nur 30 bis 40 Millionen Euro für Adeyemi?
Demnach haben Ereignisse rund um Adeyemi in den zurückliegenden Monaten wohl dazu geführt, dass der Marktwert des gebürtigen Münchners deutlich gefallen sei. Statt 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse zu kassieren, heißt es im Bericht, dass mittlerweile wohl nur noch 30 bis 40 Millionen Euro ein realistischer Preis für Adeyemi sein sollen.
Zum einen läuft sein Vertrag ohnehin nur noch bis 2027, zudem überzeugte Adeyemi zuletzt sportlich auch kaum noch, verlor seinen Stammplatz und wurde auch nicht für die DFB-Länderspiele im März nominiert.
Außerdem sorgte er mit Verfehlungen außerhalb des Platzes auch noch für Negativ-Schlagzeilen, etwa der Causa um die angebliche Mystery-Box.
Dem Bericht nach soll eine Vertragsverlängerung von Adeyemi nun immer unwahrscheinlicher werden, er dürfte vielmehr mit einem möglichen Wechsel in die Premier League liebäugeln. Konkrete Interessenten von der Insel gibt es aber wohl noch nicht.
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