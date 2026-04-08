Borussia Dortmund: Dritter Anlauf für Jadon Sancho beim BVB? News und Gerüchte

ran Fußball Bundesliga BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 8. April, 21:15 Uhr: Dritter Anlauf für Jadon Sancho beim BVB? Von 2017 bis 2021 und im ersten Halbjahr 2024 per Leihe war der Engländer Jadon Sancho einer der Leistungsträger beim BVB. Kommt der inzwischen 26-Jährige im Sommer zum dritten Mal zur Borussia? Sein Vertrag bei Manchester United läuft nach dieser Saison aus. Von United ist er aber in dieser Saison ohnehin an Aston Villa ausgeliehen. Mit einem Tor in bislang 31 Pflichtspielen läuft es für den Offensivmann aber auch dort nicht. Hilft ein Tapetenwechsel und eine Rückkehr zum BVB, damit Sancho zu altem Glanz findet? Sport-Geschäftsführer Lars Ricken schließt das in einem "Sport-Bild"-Interview jedenfalls nicht aus: "Wir schauen uns derzeit viele Spieler an und analysieren sie genau. Wir prüfen, ob sie uns besser machen können. Das tun wir auch bei Jadon." Grundsätzliches Interesse ist demnach vorhanden. Beim BVB avancierte Sancho einst zum gefeierten Youngster und englischen Nationalspieler, ehe er 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselte.

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+++ 8. April, 13:30 Uhr: Woltemade-Wechsel ein Thema? Ricken dementiert Gerüchte +++ Lars Ricken, der Geschäftsführer Sport beim BVB, hat sich im Interview mit der "Sport Bild" ausführlich zur Kaderplanung im Sommer geäußert. Auf die Frage, ob Hoffenheim-Star Fisnik Asllani der Wunschstürmer der Dortmunder sei, entgegnete Ricken: "Wir haben auf der Position Serhou Guirassy und Fábio Silva. Ich denke, da sind wir hervorragend aufgestellt." Eine Leihe von Nationalstürmer Nick Woltemade ist für den BVB-Boss ebenfalls kein Thema: "Davon höre ich zum ersten Mal. Kalte Spur. Auch hier gilt: Dieses Profil haben wir in zweifacher Ausführung." Vielmehr wolle man Stümrer Serhou Guirassy, der den Klub dank einer Ausstiegsklausel verlassen könnte, unbedingt halten: "Das hören wir doch in jeder Transferperiode, dass er wechseln könnte. Und er ist immer noch hier. Dass Serhou auch in diesem Sommer bleibt, ist mein Wunsch, Oles Wunsch und der Wunsch von Niko Kovac. Er fühlte sich extrem wohl bei uns, und es gibt kein Bestreben, ihn abzugeben."

+++ 8. April, 07:50 Uhr: Deadline bei Schlotterbeck? Ricken spricht Klartext +++ Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat eine Deadline im Poker um die Zukunft von Nico Schlotterbeck ausgeschlossen. "Das macht in manchen Fällen vielleicht Sinn, in diesem aber nicht. Die Gespräche sind so respektvoll und vertraulich, dass wir nicht auf künstliche Weise Druck ausüben wollen", konstatierte er im Interview mit der "SportBild". Zudem zeigte sich der 49-Jährige in Sachen Verlängerung optimistisch. "Es gibt ja drei Optionen: Wir verlängern den Vertrag, wir verkaufen ihn im Sommer – oder wir gehen ins letzte Vertragsjahr. Die letzte Option wollen wir alle vermeiden. Das wäre weder für uns noch für Nico gut. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die erste Option klappt." In der zurückliegenden Woche habe es demnach bereits Gespräche mit ihm, Schlotterbeck und dem neuen Sportdirektor Ole Book gegeben, die "sehr inhaltlich" gewesen seien: "Ole hat ihm erklärt, wie er tickt, was er für Ideen hat, wie er mit dem Kader plant und welche Vorteile wir Nico bieten." Schlotterbeck, dessen Vertrag noch bis Sommer 2027 läuft, hatte bereits nach dem 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende gesagt: "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars und Ole. Wir führen die Gespräche diese Woche weiter. Dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis ich eine Entscheidung treffe."

+++ 7. April, 09:22 Uhr: BVB hat wohl Woltemade im Blick +++ Borussia Dortmund stellt sich offenbar auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy im Sommer ein. Intern werden bereits verschiedene Szenarien durchgespielt, um für den Fall eines Wechsels des Torjägers vorbereitet zu sein. Dabei rückt laut "Bild" auch ein prominenter Name in den Fokus: Nick Woltemade. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich der BVB mit der Situation des deutschen Nationalstürmers bei Newcastle United. Woltemade war erst 2025 für eine Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den "Magpies" gewechselt. Nach einem vielversprechenden Start auf der Insel ist seine Rolle zuletzt jedoch deutlich kleiner geworden. Unter Trainer Eddie Howe kommt der 24-Jährige nur noch selten im Sturmzentrum zum Einsatz. Eine feste Verpflichtung dürfte angesichts der hohen Ablöse und des langfristigen Vertrags bis 2031 allerdings kaum realistisch sein. Sollte der BVB tatsächlich ernst machen, käme nach aktuellem Stand wohl allenfalls ein Leihgeschäft infrage. Hintergrund der Überlegungen ist die ungewisse Zukunft von Guirassy. Bereits Ende vergangener Woche war berichtet worden, dass der Angreifer Borussia Dortmund trotz seines noch bis 2028 laufenden Vertrags bei einem passenden Angebot verlassen könnte. Es hieß sogar bereits, der Stürmer habe sich für eine Luftveränderung im Sommer entschieden. Entsprechend prüfen die Schwarz-Gelben bereits mögliche Alternativen.

+++ 6. April, 13:30 Uhr: Liefert sich der BVB ein Transfer-Duell? +++ Schnappt sich der BVB nach Kaua Prates und Justin Lerma für den kommenden Sommer noch ein drittes Talent aus Südamerika? Brasilianische Medien bringen die Schwarz-Gelben als heißen Interessenten für den 18-jährigen Offensivspieler Lucca vom FC Sao Paulo ins Gespräch. Der Rechtsfuß ist auf der linken und rechten Außenbahn sowie im Zentrum einsetztbar. Lucca hält den Rekord als jüngster jemals eingesetzter Spieler seines Klubs. Bislang gelang dem brasilianischen Junioren-Nationalspieler ein Profi-Treffer, erzielt in der südamerikanischen Champions League. Laut "Bild" dürfte sich ein Transfer aber schwierig gestalten, sollen doch auch andere europäische Klubs an dem Talent dran sein. So gilt unter anderem der FC Arsenal als Interessent des Spielers, der noch bis 2028 vertraglich gebunden ist - und dementsprechend auch eine entsprechend hohe Ablösesumme kosten dürfte. Vorteil für den BVB: Die Borussia ist als starker Ausbildungsklub bekannt.

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