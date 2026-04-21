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FC Bayern München - Uli Hoeneß: Das kann Deutschland von Vincent Kompany lernen
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch
Videoclip • 01:18 Min
Uli Hoeneß schwärmt von Bayern-Trainer Vincent Kompany und stellt heraus, was Deutschland von dem Belgier lernen kann.
Am vergangenen Wochenende machte der FC Bayern mit dem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart die Meisterschaft klar. Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigte sich nach dem Titelgewinn vor allem von einer Sache beeindruckt.
"Dass die Mannschaft in der Geschichte des FC Bayern noch nie so geeint war wie jetzt. Es gibt in dieser Mannschaft überhaupt keine Grüppchen. Dazu zählen nicht nur die Spieler, sondern auch das gesamte Trainerteam, die Masseure und auch Max (Sportvorstand Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph Freund (Sportdirektor)", sagte er im "Bild"-Interview.
Dass die Münchner eine derart homogene Truppe sind, verdankt der Klub vor allem Trainer Vincent Kompany, der vor knapp zwei Jahren vorgestellt wurde - und das wahrlich nicht als erste Wahl.
"Als wir Vincent verpflichtet haben, haben ja alle gedacht: Wie soll einer, der von einem Absteiger aus England kommt, die Bayern führen? Das haben ihm ja viele nicht zugetraut", so Hoeneß über den 40-Jährigen, der zuvor den FC Burnley gecoacht hatte.
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Arbeitsmoral von Kompany begeistert Hoeneß
Allzu viel Überzeugungsarbeit in eigener Sache musste der Belgier aber wohl nicht leisten.
"Wir haben uns im Käfer mit Vincent, seinem Vater, Herbert Hainer, Max Eberl und Christoph Freund zum Essen getroffen. Nach einer halben Stunde habe ich Max unter dem Tisch am Knie gepackt und den Daumen hochgemacht. Da wusste ich und habe gespürt, dass es gut wird und Vincent der richtige Mann für uns ist", so Hoeneß.
Beim Gedanken an den aktuellen Bayern-Coach geriet der 75-Jährige regelrecht ins Schwärmen. Vor allem die Ausrichtung von Kompany weiß dabei zu überzeugen.
"Dass Vincent das Wort Arbeit in den Mittelpunkt seiner Analyse gestellt hat. Das hat mir sehr gefallen und könnte auch ein gutes Beispiel und Vorbild für unser Land sein. Manche glauben ja, dass alles auch mit weniger Arbeit geht – aber das ist komplett falsch", erläuterte der Ehrenpräsident.
Und weiter: "Der Vincent ist jeden Morgen um 7.30 Uhr hier und abends einer der Letzten. Man sieht, dass er einfach Spaß hat, und er hat auch nie angefangen zu jammern, wenn ein Spieler mal verletzt war. Er hat hier jeden einzelnen Spieler besser gemacht. Auch Harry Kane, und das ist die eigentliche Kunst."
Kompany mit neuem Motto
Übrigens: Auch in der Kabine hat Kompany ein neues Leitmotto installiert. "Jeder Titel ist der erste", soll die Spieler motivieren und zu Topleistungen führen.
Das nächste Mal nötig werden diese Worte am Mittwoch sein, wenn Bayern im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen ran muss (ab 20:45 Uhr im Liveticker und im Joyn-Stream).
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