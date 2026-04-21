FC Bayern München - Uli Hoeneß: Das kann Deutschland von Vincent Kompany lernen

Uli Hoeneß schwärmt von Bayern-Trainer Vincent Kompany und stellt heraus, was Deutschland von dem Belgier lernen kann.

Am vergangenen Wochenende machte der FC Bayern mit dem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart die Meisterschaft klar. Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigte sich nach dem Titelgewinn vor allem von einer Sache beeindruckt.

"Dass die Mannschaft in der Geschichte des FC Bayern noch nie so geeint war wie jetzt. Es gibt in dieser Mannschaft überhaupt keine Grüppchen. Dazu zählen nicht nur die Spieler, sondern auch das gesamte Trainerteam, die Masseure und auch Max (Sportvorstand Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph Freund (Sportdirektor)", sagte er im "Bild"-Interview.

Dass die Münchner eine derart homogene Truppe sind, verdankt der Klub vor allem Trainer Vincent Kompany, der vor knapp zwei Jahren vorgestellt wurde - und das wahrlich nicht als erste Wahl.

"Als wir Vincent verpflichtet haben, haben ja alle gedacht: Wie soll einer, der von einem Absteiger aus England kommt, die Bayern führen? Das haben ihm ja viele nicht zugetraut", so Hoeneß über den 40-Jährigen, der zuvor den FC Burnley gecoacht hatte.