ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Am 29. Spieltag der Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause mit 0:1 (0:1) gegen Bayer Leverkusen verloren. ran zeigt die Noten der BVB-Stars.

Borussia Dortmund hat am 29. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 die dritte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Niko Kovac verlor zuhause mit 0:1 (0:1) gegen Bayer Leverkusen. Trotz phasenweise viel Ballbesitz, gelang es dem BVB gegen Leverkusen sehr selten, für Torgefahr zu sorgen. Entsprechend schlecht sah die Offensive der Borussia aus. Borussia Dortmund: Kommt Aaron Anselmino im Sommer zurück? Insgesamt gab es beim Auftritt gegen die Werkself nur wenige Lichtblicke aus Sicht von Kovac. ran zeigt die Noten der BVB-Stars gegen Bayer Leverkusen.

Gregor Kobel Dortmunds Keeper hat zunächst einen ruhigen Nachmittag, muss in der 28. Minute überhaupt zum ersten Mal eingreifen. In dieser Szene und auch später gegen Kofane hält er sicher. Dennoch ist Gregor Kobel beim Gegentor unglücklich involviert. Sein Fehlpass im Aufbau ermöglicht Andrich überhaupt erst seinen Treffer. Rettet nach einer Stunde gut im kurzen Eck gegen Schick und später in der Schlussphase erneut bei einem Kopfball des Tschechen. ran-Note: 4

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Waldemar Anton Der Innenverteidiger spielt größtenteils solide, ist einige Male rettend mittendrin im Geschehen. Zudem bleibt Anton auch mit dem Ball am Fuß meist fehlerfrei. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Beim ersten Spiel nach seiner Vertragsverlängerung überzeugt Kapitän Nico Schlotterbeck vor allem im Spielaufbau. Teilweise spielt er punktgenaue Diagonalbälle über 50, 60 Meter. An ihm liegt es nicht, dass Dortmund über weite Strecken kaum in Tritt kommt. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini Nach einem frühen Distanzschuss, der abgefälscht wird, ist der Algerier öfter in der Defensive gefordert. Er sieht gleich in der fünften Minute Gelb nach taktischem Foul an Maza und ist auch beim 0:1 negativ im Mittelpunkt. Sein Fehlpass in Richtung Silva, den Andrich abfängt, ermöglicht das Tor für Bayer. ran-Note: 5

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Julian Ryerson Für den Norweger startet die Partie schmerzvoll, schon nach wenigen Sekunden hat er Probleme im Nackenbereich. Dennoch ist er über die rechte Seite immer um Offensivdrang bemüht, allerdings ohne dabei wirklich für große Gefahr sorgen zu können. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Dem zentralen Mittelfeldspieler gelingt gegen Bayer kaum einmal, Ordnung ins BVB-Spiel zu bringen. Marcel Sabitzer fehlen Ideen und teilweise auch Laufwege der Mitspieler, um diese gut in Szene setzen zu können. Schon nach etwas mehr als einer Stunde nimmt ihn Coach Kovac daher vom Feld. ran-Note: 5

Jobe Bellingham Der junge Mittelfeldspieler hat gegen Leverkusen zwar oft den Ball, macht daraus aber wenig. Auffälligere Szenen hat er sogar gegen den Ball, etwa in der 33. Minute, als er mit einer guten Grätsche im eigenen Strafraum in höchster Not klärt. ran-Note: 4

Daniel Svensson Dortmunds linker Schienenspieler bleibt zunächst unauffällig wie die meisten seiner Kollegen. Allerdings hat Daniel Svensson in der 17. Minute dann die beste BVB-Chance. Er zirkelt den Ball perfekt in Richtung Winkel, aber Bade rettet per Kopf gerade noch. Nach nicht mal einer Stunde wird Svensson ausgewechselt, Beier kommt für ihn. ran-Note: 4

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Fabio Silva Der Portugiese rückt statt Beier in die Dortmunder Startelf, kann seine Bewährungschance aber nicht nutzen. Über 64 Minuten bleibt Fabio Silva nach vorne harm- und wirkunglos. Zudem ist er auch beim 0:1 beteiligt. Er will den Ball von Bensebaini in den Lauf gespielt haben, kommt dem Leder daher nicht entgegen und so kann Andrich den Ball abfangen. Kurzum: Ein Nachmittag zum Vergessen für den 23-Jährigen. ran-Note: 5

Julian Brandt Spielmacher Julian Brandt rückt für Chukwuemeka in die erste Elf des BVB. Wenige Wochen vor seinem feststehenden Abgang bleibt der Mittelfeldspieler aber mal wieder vieles schuldig, kann gegen seinen Ex-Klub kaum glänzen. Bezeichnend für die bescheidene Leistung ist ein Brandt-Freistoß kurz vor der Pause aus 20 Metern, den er weit über das Tor jagt. Kurz vor Schluss hat er den Ausgleich auf dem Fuß, trifft aber das Tor nicht. ran-Note: 5

Serhou Guirassy Obwohl der Torjäger über weite Strecken kaum Bälle bekommt, mit denen er etwas anfangen könnte, hat Serhou Guirassy in der 57. Minute eine der wenigen bis dahin guten Chancen des BVB. Freistehend kann er aber einen Kopfball aus sieben Metern nicht aufs Tor bringen. Ansonsten läuft das Spiel ziemlich an Guirassy vorbei, ehe er in der Schlussphase fast aus dem Nichts einen Lattentreffer verzeichnet. ran-Note: 4

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Maximilian Beier Der Offensivspieler kommt in der 59. Minute für Svensson ins Spiel. Maximilian Beier versucht es mit viel Einsatz, sieht auch schnell Gelb. Anschließend gelingt dem BVB-Joker eher wenig in einer recht unstrukturierten Schlussphase der Dortmunder. ran-Note: 4

Carney Chukwuemeka Der Mittelfeldspieler kommt in der 64. Minute für Sabitzer in Spiel. Er leitet in der 82. Minute durch einen zielstrebigen Pass den Lattenschuss von Guirassy ein. Das bleibt aber die einzig auffällige Aktion von Chukwuemeka. ran-Note: 3

Samuele Inacio Kovac bringt den 18-jährigen Italiener in der 64. Minute statt Silva ins Spiel. Inacio ist bemüht, aber auch ihm fehlt die Durchschlagskraft gegen das Bayer-Bollwerk. ran-Note: 4

Almugera Kabar Das Talent darf ab der 75. Minute statt Ryerson auflaufen. ran-Note: ohne Bewertung