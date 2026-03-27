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Bundesiga: DFL terminiert letzte Spieltage - Bayern München immer am Samstag
Veröffentlicht:von SID
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FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme?
Videoclip • 01:18 Min
Sieben Spieltage stehen in der Bundesliga in dieser Saison noch aus. Die DFL hat die Partien nun zeitgenau angesetzt.
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die letzten vier Spieltage der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Demnach spielt der FC Bayern München in den terminierten Runden bis zum Saisonende ausschließlich am Samstag.
Seinen 35. Meistertitel könnte der Spitzenreiter am 32. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim rechnerisch perfekt machen und zugleich den Gegner in die 2. Liga schicken - sofern der Vorsprung des Rekordmeisters und der Rückstand des Schlusslichts von jeweils neun Punkten bis dahin Bestand hat.
Das Rheinduell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen am 31. Spieltag findet am Samstag (15:30 Uhr) statt, zeitgleich trifft der VfB Stuttgart auf Werder Bremen und der 1. FSV Mainz 05 auf die Bayern.
Bundesliga: Dortmund gegen Frankfurt am Freitag
Am 32. Spieltag kommt es am Samstag zu den Duellen im Rennen um die Champions League zwischen der TSG Hoffenheim und Stuttgart (15:30) sowie Leverkusen und RB Leipzig (18:30). Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Auftakt der vorletzten Runde an einem Freitag (20:30), am Tag darauf spielt Stuttgart gegen Leverkusen (15:30).
Beim Saisonfinale am 34. Spieltag der Bundesliga finden wie gewohnt alle neun Begegnungen am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr statt, die 2. Liga folgt am Tag darauf zur selben Zeit.
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