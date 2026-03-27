Bei Manchester City gibt es infolge erneuter Abwanderungs-Gerüchte um Coach Pep Guardiola wohl Gedanken um die mögliche Nachfolge. Dabei soll auch ein deutscher Trainer eine Rolle spielen.

Der englische Topklub Manchester City bereitet sich wohl auf einen möglichen Abgang von Star-Trainer Pep Guardiola im Sommer 2026 vor.

Sollte der Spanier tatsächlich mit Ende der Saison seinen Platz bei den Citizens räumen, bräuchten die Engländer einen Nachfolger, und genau mit diesem Szenario sollen sich die Vereins-Bosse nun beschäftigen.

Wie "Sky" berichtet, soll der deutsche Trainer Fabian Hürzeler auf der Shortlist bei ManCity stehen, nachdem er sich beim Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion auf der Insel einen Namen gemacht hat.