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Manchester City: Folgt Fabian Hürzeler auf Star-Coach Pep Guardiola?
Veröffentlicht:von ran.de
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Pep Guardiola und Tochter Maria mit Gänsehaut-Szene
Videoclip • 01:01 Min
Bei Manchester City gibt es infolge erneuter Abwanderungs-Gerüchte um Coach Pep Guardiola wohl Gedanken um die mögliche Nachfolge. Dabei soll auch ein deutscher Trainer eine Rolle spielen.
Der englische Topklub Manchester City bereitet sich wohl auf einen möglichen Abgang von Star-Trainer Pep Guardiola im Sommer 2026 vor.
Sollte der Spanier tatsächlich mit Ende der Saison seinen Platz bei den Citizens räumen, bräuchten die Engländer einen Nachfolger, und genau mit diesem Szenario sollen sich die Vereins-Bosse nun beschäftigen.
Wie "Sky" berichtet, soll der deutsche Trainer Fabian Hürzeler auf der Shortlist bei ManCity stehen, nachdem er sich beim Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion auf der Insel einen Namen gemacht hat.
Hürzeler auch in Leverkusen wohl heiß gehandelt
Der gebürtige Texaner Hürzeler ist seit Beginn der Saison 2024/25 bei Brighton und überzeugte dort wohl so sehr, dass er dem Bericht nach "weit oben" auf der Liste möglicher Guardiola-Nachfolger stehen soll.
Allerdings dürfte Hürzeler auch in Deutschland begehrt sein. Der ehemalige Aufstiegs-Coach des FC St. Pauli wird mit einem möglichen Engagement bei Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Bei der Werkself könnte Kasper Hjulmand im Sommer nach nicht einmal einem Jahr abgelöst werden.
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