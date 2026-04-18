Bundesliga: Bayer Leverkusen kassiert Dämpfer gegen FC Augsburg - Siegtreffer in der Nachspielzeit

ran Fußball FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball" Videoclip • 03:17 Min Link kopieren Teilen

Bayer Leverkusen hat bei seiner Aufholjagd im Rennen um die Champions League einen heftigen Dämpfer kassiert und die Generalprobe für den Pokal-Kracher gegen den FC Bayern verpatzt.

Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand unterlag gegen den FC Augsburg vor heimischer Kulisse trotz klarer Überlegenheit mit 1:2 (1:1) und verpasste es, die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Eta-Debüt misslingt: Union Berlin verliert gegen Wolfsburg Die Führung von Patrik Schick (12.) reichte den Rheinländern auch aufgrund des überragenden FCA-Keepers Finn Dahmen nicht für den dritten Sieg in Serie, stattdessen drehten Fabian Rieder (16.) und Fabian Rieder (90.+7, Foulelfmeter) das Spiel für Augsburg. Der Rückstand auf Tabellenplatz vier beträgt für Bayer dadurch weiter vier Zähler, RB Leipzig und der VfB Stuttgart können im Laufe des Wochenendes enteilen. Zudem kassierten die Leverkusener einen Rückschlag vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den euphorisierten FC Bayern. Die Augsburger hingegen müssen sich nach dem Coup keinerlei Sorgen mehr um den Abstieg machen, das Team von Trainer Manuel Baum rangiert im gesicherten Mittelfeld und hat einen Puffer von zehn Zählern auf den Relegationsplatz.

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Bayer Leverkusen: Starker Start ins Spiel Die Augsburger hingegen müssen sich nach dem Coup keinerlei Sorgen mehr um den Abstieg machen, das Team von Trainer Manuel Baum rangiert im gesicherten Mittelfeld und hat einen Puffer von zehn Zählern auf den Relegationsplatz. Hjulmand hatte vor der Partie angekündigt, die Konkurrenz mit Bayer zu "jagen", schließlich sei das Erreichen der Königsklasse "das ganz klare Ziel in der Mannschaft". Der Däne konnte in der Abwehr wieder auf den englischen Nationalspieler Jarell Quansah bauen und setzte dafür Kapitän Robert Andrich, Matchwinner beim 1:0 in Dortmund in der Vorwoche, auf die Bank. Und Bayer begann dominant und ließ den Fuggerstädtern kaum Luft zum Atmen. Ibrahim Maza scheiterte schon in der zweiten Minute mit einem satten Abschluss an Dahmen. Die Werkself hatte viel Ballbesitz und suchte die Lücken, Schick traf dann nach einer Flanke von Edmond Tapsoba herrlich per Kopf. Doch die Gäste schlugen umgehend und aus dem Nichts zurück: Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Rieder, dessen abgefälschter Schuss im Tor einschlug.