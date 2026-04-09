Fußball
Bundesliga - Diese Rekorde kann der FC Bayern München in der Saison 2025/26 brechen
Veröffentlicht:von Christoph Gailer
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Videoclip • 02:29 Min
Im Saison-Endspurt kann der Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München noch für einige Rekorde sorgen - oder zumindest bisherige Bestmarken einstellen.
Kein Titel, ein Titel, Double oder gar das Triple - für den FC Bayern München ist in der Saison 2025/26 sportlich immer noch alles drin.
Mit neun Punkten Vorsprung bei noch sechs Partien hat das Team von Coach Vincent Kompany in der Bundesliga die besten Chancen, den Titel erfolgreich zu verteidigen, dazu steht der FCB auch im Viertelfinale der Champions League und hat nach dem 2:1-Hinspiel-Sieg bei Real Madrid alles in eigener Hand.
Im DFB-Pokal stehen die Münchner im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen, die Titelchance ist also auch in diesem Wettbewerb gegeben.
Neben den drei Titelchancen jagen die Bayern-Stars aber auch noch so manchen Rekord im Saisonfinish. ran zeigt, welche Bestmarken die Bayern nun im Saison-Endspurt noch knacken oder zumindest einstellen können. (Stand: 9. April 2026)
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Zwei Tore fehlen noch zum Rekord
Die Tormaschine FC Bayern "produziert" in der Bundesliga-Saison 2025/26 bislang wie am sprichwörtlichen Fließband. Nach 28 Partien konnten die Münchner bereits 100 Treffer erzielen und stehen damit kurz vor einem Rekord.
Die bisherige Bestmarke liegt bei 101 Treffern aus der Saison 1971/72, damals natürlich auch aufgestellt vom FC Bayern um Torjäger Gerd Müller. Jetzt könnte mit zwei Toren der aktuellen Bayern-Stars schon am Samstag auf St. Pauli (ab 18:30 Uhr im Liveticker) der Rekord fallen.
Doch sollte die Bestmarke noch nicht am Millerntor gebrochen werden, bleiben den Münchnern anschließend in der laufenden Saison noch fünf weitere Spiele, um den Tor-Rekord zu knacken.
Kann der FC Bayern den Punkte-Rekord einstellen?
Während der Tor-Rekord für den FCB nur eine Frage der Zeit sein dürfte, ist es schon ein deutlich ambitionierteres Ziel, den bisherigen Punkte-Rekord noch einzustellen. Dieser liegt bei 91 Zählern, aufgestellt von den Münchnern in der Saison 2012/13.
Die Bayern haben aktuell 73 Punkte auf dem Konto, müssten also alle sechs verbleibenden Spiele gewinnen, um auch in dieser Saison auf 91 Zähler zu kommen und damit den Rekord einstellen zu können.
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Meiste Siege: Auch hier kann der FCB den Rekord einstellen
Wie bei den Punkten, so sieht es für die Münchner auch bei den Siegen aus. Nur bei einer makellosen Rest-Saison mit sechs Siegen in Folge könnte die Kompany-Elf den bisherigen Bundesliga-Rekord einstellen.
Diese Bestmarke liegt bei jeweils 29 Saisonsiegen, aufgestellt in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14. In der laufenden Saison gewannen die Bayern bislang 23 Partien, zudem gab es vier Unentschieden und eine Niederlage (1:2 zu Hause gegen Augsburg).
Durch die überraschende Pleite gegen Augsburg ist auch eine ungeschlagene Bundesliga-Saison für die Bayern nicht mehr möglich, damit wird Bayer Leverkusen das einzige Team der Historie bleiben, dem dieses Kunststück gelang.
Fällt Lewandowskis Rekord? Kane bräuchte noch elf Tore
Beim möglichen Erreichen von Tor-, Punkt- und Sieg-Rekorden bzw. Rekord-Einstellungen wird voraussichtlich auch die Form von Top-Torjäger Harry Kane eine wichtige Rolle spielen.
Der Engländer hat bislang 31 Treffer in 28 Partien beigesteuert und natürlich ist für ihn noch der persönliche Tor-Rekord in der Bundesliga möglich. Dieser liegt derzeit bei 41 Treffern, die Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 für die Münchner erzielte. Damit löste er Gerd Müller ab, der 49 Jahre zuvor 40 Treffer in einer Bundesliga-Spielzeit geschafft hatte.
Beim Blick auf das Restprogramm erscheint ein Rekord für Kane durchaus immer noch möglich. Immerhin bekommt es der FC Bayern im Saisonfinish mit zahlreichen Teams aus dem Tabellenkeller zu tun (St. Pauli, Heidenheim, Wolfsburg, Köln).
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