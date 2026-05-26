Das Relegations-Rückspiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg erweist sich als großer Quoten-Erfolg im TV.

Das Rückspiel in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert.

Wie der Sender mitteilte, verfolgten am Montagabend insgesamt 9,8 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab drei Jahren) die Partie. Gleichzeitig erzielte Sat.1 einen Marktanteil von 25,9 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Paderborn ist durch den 2:1-Erfolg nach Verlängerung zum dritten Mal nach 2014 und 2019 in die Bundesliga aufgestiegen, Wolfsburg stieg erstmals nach 29 Jahren aus dem Oberhaus ab.