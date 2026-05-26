Bundesliga
Relegation 2026: Wolfsburg-Abstieg gegen den SC Paderborn bringt starke Quote für Sat.1
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
Relegation: Wolfsburg-Star demoliert Kabinentür
Videoclip • 01:18 Min
Das Relegations-Rückspiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg erweist sich als großer Quoten-Erfolg im TV.
Das Rückspiel in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg hat Sat.1 eine starke TV-Quote beschert.
Wie der Sender mitteilte, verfolgten am Montagabend insgesamt 9,8 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab drei Jahren) die Partie. Gleichzeitig erzielte Sat.1 einen Marktanteil von 25,9 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.
Relegation live: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth am 22.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn
Paderborn ist durch den 2:1-Erfolg nach Verlängerung zum dritten Mal nach 2014 und 2019 in die Bundesliga aufgestiegen, Wolfsburg stieg erstmals nach 29 Jahren aus dem Oberhaus ab.
Mehr Fußball-News
WM
WM 2026: Spielplan des DFB-Teams – alle Termine, Gegner und Anstoßzeiten im Sommer
WM
Fußball-WM 2026: Mexiko vs. Südafrika live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Eröffnungsspiel
WM
Kader der WM 2026: Ghana verzichtet auf HSV-Star
WM
WM 2026: Das sind alle Trikots der 48 Teilnehmer für den Sommer
WM
WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF haben die TV-Rechte - viele Spiele sind trotzdem nicht frei zu sehen
Champions League
Champions-League-Finale: So kommen Fans noch an Tickets für das Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal