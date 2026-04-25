Bundesliga
1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern: Bundesliga heute live im TV, Stream und Ticker - Bayern gewinnt mit 4:3
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:49 Min
Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Vor dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain gastiert der FC Bayern im Rahmen des 31. Bundesliga-Spieltags bei Mainz 05.
Die Partie am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) hat für die Münchner sportlich nicht mehr die ganz große Bedeutung. Seit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende steht der FCB bereits als Meister fest.
Mainz ist zwar noch nicht gerettet, hat als Tabellen-Zehnter mit 34 Punkten aber respektable acht Zähler Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Im Normalfall sollte nichts mehr anbrennen, selbst wenn die Mainzer alle vier verbliebene Spiele verlieren sollten.
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale live im TV, Stream und Ticker
Die 05er dürften die Partie dennoch wesentlich ernster nehmen als die Bayern, die vor dem PSG-Kracher wohl eher Ergänzungsspieler wie Jonas Urbig, Kim Min-jae, Leon Goretzka und Nicolas Jackson einsetzen werden oder dem ein oder anderen Nachwuchstalent Spielpraxis schenken könnten.
Dies könnte aber letztlich in einem spannenden Duell münden. ran zeigt, wo die Bundesliga-Partie live zu sehen ist.
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Update, 17:30 Uhr: Bayern gewinnt mit 4:3
Der FC Bayern dreht einen 3:0-Pausenrückstand und gewinnt am Ende mit 4:3 in Mainz! Die Hausherren eröffneten das Torfestival mit einer nahezu perfekten ersten Halbzeit und der hochverdienten 3:0-Führung.
Doch der Rekordmeister ließ sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Kompany legte namhaft von der Bank nach und die Münchner zeigten sich nach dem Seitenwechsel wie ausgewechselt. Dadurch kamen die Gäste nicht nur zum Anschluss.
Durch einen Doppelschlag in der durch Musiala und Kane drehten sie die Partie vollständig und feiern dadurch einen nicht mehr für möglich gehaltenen Dreier.
Update, 16:25 Uhr: Mainz führt zur Halbzeit mit 3:0
Müde Meister-Bayern werden von überragenden Mainzern vorgeführt und liegen zur Pause hochverdient mit 3:0 hinten! Zu Spielbeginn gelang es den Münchnern zunächst ihren Ballbesitz-Fußball aufzuziehen.
Doch die Gastgeber standen defensiv gut und trauten sich Stück für Stück immer mehr zu. Daraus resultierte ihre erste Ecke, die im zweiten Anlauf die Führung brachte. Im Anschluss zogen sich die Rheinhessen keineswegs zurück, sondern erhöhten den Druck immer mehr und ließen sogar einige gute Möglichkeiten liegen, ehe sie auf 2:0 stellten.
Doch damit nicht genug. Die Nullfünfer blieben gegen die B-Elf des Spitzenreiters defensiv höchst konzentriert, ließen im kompletten ersten Durchgang keinen einzigen Schuss auf das Tor zu und belohnten sich in der Nachspielzeit sogar noch mit dem 3:0.
Update, 14:17 Uhr: Die Aufstellungen sind da
FSV Mainz 05: Batz - Costa, Posch, Kohr - Sano - Mwene, Nebel, Amiri, Widmer - Tietz, Becker
FC Bayern: Urbig - Davies, Kim, Ito, Laimer - Goretzka, Pavlovic - Ndiaye, Guerreiro, Luis Diaz - Jackson
FSV Mainz 05 vs. Bayern München heute im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?
Begegnung: FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München
Wettbewerb: Bundesliga; 31. Spieltag
Datum: 25. April 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: MEWA Arena (Mainz)
Mainz 05 empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
Mainz 05 - FC Bayern heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga heute live: Wo kann ich Mainz 05 vs. Bayern im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Bayern zu Gast beim FSV Mainz 05: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Mainz gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Mainz 05 gegen Bayern München
Begegnung: Mainz 05 vs. FC Bayern München
Datum und Uhrzeit: 25. April 2026; 15:30 Uhr
Trainer: Urs Fischer (Mainz 05), Vincent Kompany (FC Bayern München)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Champions League: Das Finale live im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker Und: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: So können Fans an Tickets für die Champions-League kommen Sowie: Vincent Kompany: So läuft das Hinspiel für den gesperrten Trainer des FC Bayern
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