Zuletzt gab es Gerüchte über einen Abgang von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zu AC Mailand. Jetzt äußert sich die Führungsetage zu der Personalie.

Zuvor hatten italienische Medien über eine mündliche Einigung zwischen den Rossoneri und Krösche berichtet.

Die Klubführung des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt weiß nichts von einem angeblichen Abgang ihres Sportvorstands Markus Krösche zum 19-maligen italienischen Meister AC Mailand .

Krösche holte zuletzt Adi Hütter zurück

"Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist", sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der "Bild"-Zeitung.

Und weiter: "Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte."

Die Eintracht hatte die vergangene Saison auf Rang acht abgeschlossen und erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst.

Krösche übernahm dafür die Verantwortung und verpflichtete zuletzt den früheren Frankfurter Trainer Adi Hütter als neuen Coach.

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